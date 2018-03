Josef Váňa st.

11. 10. 2015 |Vojtěch Bureš, Jakub Marek |Ostatní sporty

Josef Váňa mladší věří, že se dnes může zapsat do historie Velké pardubické. Do 125. ročníku vyrazí s číslem 1 v sedle favorizovaného Rabbit Wella a mohl by tak převzít pomyslnou štafetu od svého otce, osminásobného vítěze slavného závodu.