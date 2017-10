Velká pardubická a závan světovosti

Pro české dostihy snad 127. Velká pardubická lépe skončit nemohla. V cílové rovince se těsně před francouzského hosta – devítiletého Urgent de Gregaine dostal kůň trénovaný Josefem Váňou No Time To Lose. Fanoušci, kteří se těšili na českou hymnu, tak odcházeli z pardubického závodiště spokojení a úspěch Francouzů by mohl ukončit dobu, kdy souboj o triumf ve Velké pardubické byl pro zahraniční média jakýmsi nezajímavým výsledkem z 'pralesa'. Komentář Pardubice 7:30 9. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kratochvíl a No Time To Lose | Zdroj: ČTK

Světové velmoci překážkových dostihů jsou Velká Británie, Irsko a právě Francie. Na ostrovech ale sezona začíná na podzim a končí na jaře, takže říjnový termín Velké pardubické není pro tamní koně ideální. O tom se přesvědčili v posledních pěti letech možná až trochu krutě. Nejlepším z nich byl irský Lambro na 17. místě a třeba jeho nadějný krajan Mount Sion přišel po úrazu na malém vodním příkopu o život.

Příčinou problémů zahraničních koní na extrémně těžké a dlouhé trati Velké pardubické bylo ale většinou podcenění. Trenéři do Čech posílali ne úplně kvalitní 'materiál'. To se ale letos změnilo. Francouzi přijeli se třemi hvězdami tamních krosů a dvě z nich připravuje Guillaume Macaire – muž, jehož koně letos vydělali v přepočtu přibližně 160 milionů korun.

Jenže francouzská trenérská legenda Macaire si v Pardubicích opět vybrala kopec smůly. 16 let poté, co tady v roce 2001 přišel o zkušeného koně Anatola, favorizovaný Virtus d´Estruval vůbec do dostihu kvůli zranění zad žokeje Jana Faltejska nenastoupil. Songe d´Estruval pak shodil svého jezdce na Irské lavici a vypadalo to, že cizinci opět 'ostrouhají'.

Polapený Urgent de Gregaine​

V nebývalé rozblácené Velké pardubické ale ukázal svou ultravytrvalost devítiletý Urgent de Gregaine, na jehož hřbetě seděl Felix de Giles. Ještě kilometr před cílem měli dokonce takový náskok, že to vypadalo, na jejich triumf, ale po skvělém závěru No Time To Lose s Janem Kratochvílem, doběhl francouzský pár druhý.

Stejný výsledek vybojoval cizinec v Pardubicích naposledy v roce 1999. Král irských krosů Risk Of Thunder tehdy prohrál jen s trojnásobným šampionem Peruánem. Úspěch Urgent de Gregaine je tak po dlouhých letech povzbuzením pro zahraniční dostihové fanoušky, kteří možná přehodnotí vztah k Velké pardubické jako ke zbytečně extrémnímu a nebezpečnému dostihu.

Už teď je ale jasné, že adrenalin z nejtěžšího překážkového dostihu kontinentální Evropy sdíleli lidé v minimálně 24 zemích světa – tam má totiž své pobočky francouzská sázková kancelář PMU, která poprvé v historii přijímala sázky na Velkou pardubickou.