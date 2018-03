kampelička

18. 6. 2013 |Milan Kopp, Igor Maňour, Jan Beneš |Ekonomika

Družstevní záložny v Česku poskytují klientům stále více rizikových úvěrů. To znamená, že kdyby se klienti dostali do potíží se splácením, mohlo by to stabilitu záložen ohrozit. Vyplývá to z analýzy České národní banky, která proto považuje sektor družstevních záložen za rizikový.