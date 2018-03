kriminalista

23. 4. 2014 |Drahomíra Bačkorová |Regiony

Začalo to ke konci března a od té doby nebyl týden, kdy by pardubičtí hasiči nevyjížděli k požáru plastového kontejneru. Popelnice hořely na dvou sídlištích – na Dubině a v Polabinách. Brzy bylo jasné, že to není náhoda. Žháře se podařilo dopadnout díky mravenčí práci policejních vyšetřovatelů. Obvinili čtyři mladé muže ve věku od 20 do 23 let, kteří se k činům přiznali.