Ruská sabotáž, nebo obrana před drony? Pobaltí má problémy s navigací GPS, někdo signál ruší

Letecká společnost Finnair pozastavila lety do estonského Tartu kvůli problémům se satelitní navigací. Jen minulý týden se kvůli tomu musely vrátit dva lety. Vlády pobaltských států obviňují ruskou armádu z úmyslného rušení signálu GPS, v březnu dokonce ztratilo spojení s družicemi letoun s britským ministrem obrany Grantem Shappsem. Podle estonského ministerstva zahraničí je rušení signálu GPS součástí ruské hybridní války proti Západu. Tallinn 17:12 1. května 2024

Začalo to loni koncem března. Letecké společnosti mířící do Pobaltí začaly upozorňovat na to, že nemají funkční navigaci se systémem GPS. Dnes už je takových incidentů nahlášeno několik stovek, možná i v řádu menších tisíců.

Například letecká společnost Finnair kvůli tomu pozastavila lety do estonského Tartu a jen minulý týden se musely vrátit dva její lety. A v březnu dokonce ztratil spojení s družicemi letoun vezoucí britského ministra obrany Granta Shappse.

Pobaltské státy z úmyslného rušení signálu GPS obviňují ruskou armádu. Estonské ministerstvo zahraničí tvrdí, že jde o součást ruské hybridní války proti Západu.

Že jde o rušičku provozovanou Ruskem, je více než pravděpodobné. Nejedná se totiž o izolované incidenty.

A když výzkumníci zanesli na mapu místa, kde k problémům dochází, poměrně jasně se ukázalo, že jedna rušička je velmi pravděpodobně umístěna někde mezi Petrohradem a estonskou hranicí a druhá je na ruské vojenské základně v Kaliningradu.

Pořád zapnuto

Moskva se k obvinění oficiálně nevyjadřuje, případně vzkazuje, že je to nesmysl a kdo ví, co na Západě nefunguje.

Důvodů, proč se to děje, může být několik. Například ruští váleční blogeři tvrdí, že Rusové se musí bránit ukrajinským dronům. Koneckonců už byly několikrát ukrajinské drony doletěly až do okolí Petrohradu.

Ani to ale nevysvětluje, proč jsou rušičky zapnuté v zásadě kteroukoli hodinu denně.

Část Rusů zase vzkazuje, že to dělají, protože můžou. A také to považují za určitý vzkaz Severoatlantické alianci, jejíž vojáci v Pobaltí působí. Rusové můžou mít motivaci, proč aliančním vojákům pobyt v Pobaltí co nejvíc znepříjemnit.

Pouze nepříjemnost

GPS naštěstí není jediný systém, který umožňuje navigaci jak letadel, tak lodí. Letiště v Tartu je uzavřené jenom do konce května, poté bude vybaveno jiným systémem, který se používá třeba na letiště v Tallinnu, kam se létá dál.

Jedná se tedy spíše o nepříjemnost než fatální ohrožení.

Zdá se ovšem, že Evropská unie zatím nehodlá podniknout žádné společné kroky. Možná i proto, že není jednoduché stoprocentně dokázat, že rušení signálu pochází z Ruska.