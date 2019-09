Temné místo tábora v Letech. Archeologové odkryli hroby vězněných Romů a Sintů

Archeologové našli v Letech na Písecku, kde byl za války romský koncentrační tábor, hroby jednotlivců. Výzkum nyní skončil. Novinářům to v úterý řekli archeologové a zástupci Muzea romské kultury, které chce v místě vybudovat památník romského holokaustu a otevřít ho do roku 2023. Lety 14:45 10. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedoucí týmu Pavel Vařeka (vlevo) ze Západočeské univerzity řekl, že přesně zjistili, že takzvaný provizorní hřbitov je v areálu v těsné blízkosti žulového památníku. | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

Archeologové v Letech odkryli jeden hrob s pozůstatky vězeňkyně mladší 40 let, nalezli i sedm hrobových jam. Podle písemných pramenů by v místě mělo být pohřbeno 120 vězňů, z toho přes 70 dětí, hřbitov by měl mít rozlohu 400 metrů čtverečních.

Výzkum stanovil místa hrobů obětí tábora v Letech. Vedoucí týmu Pavel Vařeka ze Západočeské univerzity v Plzni řekl, že přesně zjistili, že takzvaný provizorní hřbitov je v areálu v těsné blízkosti žulového památníku.

„Bude možné přesně vyznačit místo, kde se hřbitov obětí nachází. Poprvé v Evropě se podařilo odhalit hroby obětí nacistického pronásledování Romů a Sintů,“ řekl Vařeka.

Některé ostatky jsou v hlubokých jámách, jiné uložené mělce. Vědci našli v této části jen hroby jednotlivců.

„Masové hroby by měly být podle dochované dokumentace v druhé straně na severovýchodě. Odhalili jsme jeden hrob, ve kterém byla pohřbena vězeňkyně mladší 40 let, ten hrob je zakrytý, vzhledem k pietě a žádosti pozůstalých a příbuzných obětí kosterní pozůstatky neukazujeme,“ řekl Vařeka.

Dodal, že archeologové odkryli malý vzorek, nicméně i ten umožňuje přesně rekonstruovat celou plochu. Odhalili jeden hrob a identifikovali sedm hrobových jam, které na přání příbuzných a pozůstalých obětí zkoumat nebudou, ani ostatky exhumovat. Zůstanou pohřbeny tam, kde jsou.

Podoba památníku

Muzeum chce v září vyhlásit architektonickou soutěž na podobu památníku romského holokaustu. Výsledky mají být příští rok, kdy je v plánu i demolice nedalekého vepřína. Památník by se měl začít stavět v roce 2021, areál chce Muzeum romské kultury otevřít v roce 2023.

Táborem v Letech podle historiků od srpna 1942 do května 1943 prošlo 1308 Romů, mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zemřelo a přes 500 skončilo v Osvětimi. Z koncentračních táborů se po válce vrátilo asi 600 Romů. Podle expertů nacisté vyvraždili 90 procent českých a moravských Romů.

Tábor stával poblíž místa, kde jsou dnes objekty po vepřínu, který se stavěl od roku 1972 a měl rozlohu 7,1 hektaru. Loni stát vepřín koupil za 450,8 milionu korun.