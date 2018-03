22. 7. 2016 |Pavlína Nečásková |Zprávy ze světa

Ještě před dvěma týdny téměř nikdo nevěděl, co to je. Dnes hlavní zpravodajské weby přinášejí zprávy o hře Pokémon Go se zvýšenou pozorností. Hra dorazila v pátek ráno už také do Japonska, tedy rodiště animovaných postaviček. Na základě zahraničních zkušeností vznikl pro japonské hráče bezpečnostní manuál.