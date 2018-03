Milan Chovanec

Praha| 17. 1. |ako, ČTK |Zprávy z domova

Konečné slovo o zapojení ČSSD do vlády by měl mít mimořádný sjezd strany v polovině února. Rozhodnout má o zapojení ČSSD do vládní koalice nebo o podpoře třeba druhé menšinové vlády hnutí ANO.