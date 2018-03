17. 3. 2017 | ČTK |Zprávy ze světa

Ankara si přeje získat od Ruska raketový systém S-400, protože státy NATO nenabídly zajímavou alternativu. Řekl to turecký ministr obrany Fikri Işik. Ankara by navíc mohla koupi financovat půjčkou od Ruska. Tento postup by byl patrně vnímán jako urážka pro NATO a další zátěž pro již tak napjaté vztahy Turecka s Německem i USA, napsala turecká agentura Anadolu.