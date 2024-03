Česko zajistilo finance na nákup 800 tisíc kusů munice pro Ukrajinu, oznámil prezident Pavel

Potřebnou částku na nákup 800 000 kusů dělostřelecké munice pro Ukrajinu ze zemí mimo Evropskou unii se podařilo shromáždit. Novinářům to ve čtvrtek řekl prezident Petr Pavel při návštěvě Středočeského kraje. Do pomoci, kterou iniciovalo Česko, se zapojí dalších 18 států. Munice by měla být na Ukrajině v následujících týdnech, řekl Pavel. Praha 17:14 7. 3. 2024 (Aktualizováno: 18:12 7. 3. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Teď to bude už jenom na šikovnosti našich firem a ministerstva obrany, jak se podaří celý ten postup urychlit,“ řekl Pavel | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Premiér Petr Fiala (ODS) ocenil schopnost spolupráce s partnery při poskytování pomoci Ruskem napadené zemi. Ujistil, že letos budou dodány statisíce nábojů.

„K dnešnímu ránu jsme shromáždili celkovou částku pro nákup veškeré munice, tedy těch 800 000 kusů,“ oznámil ve čtvrtek prezident.

Další krok má podle něj udělat česká vláda, která uzavře memorandum a nastaví vzájemné vztahy. „Z české strany potom bude následovat informace všem těm přispívajícím státům o harmonogramu a jak budeme postupovat dál,“ uvedl prezident Pavel.

Ukrajina podle premiéra Fialy nyní potřebuje podporu více než kdy jindy. „Jsem rád, že jsme schopni spolupracovat s tolika partnery po celém světě, abychom poskytli potřebnou pomoc. Mohu garantovat, že letos budou dodány statisíce nábojů,“ řekl ve čtvrtek předseda vlády ČTK.

O možnosti zakoupit ve třetích zemích dělostřelecké granáty pro Ukrajince informoval prezident Pavel na mnichovské bezpečnostní konferenci v polovině letošního února. Řekl, že Česko v mimounijních státech lokalizovalo 500 000 kusů dělostřelecké munice ve standardní ráži NATO a dalších 300 000 kusů v sovětské ráži.

Britský list Financial Times napsal, že nákup by měl stát 1,5 miliardy dolarů (asi 35 miliard korun). O tom, že částka je shromážděná, ve čtvrtek informovala agentura Bloomberg s odvoláním na své nejmenované zdroje.

Částky od jednotlivých států Pavel zmiňovat nechtěl. „Asi by to nebylo fér k těm státům, které přispívaly, pokud to s nimi nemáme projednané,“ řekl.

Potřebnou částku podle něj ve čtvrtek příslibem dorovnalo Norsko. „Teď to bude už jenom na šikovnosti našich firem a ministerstva obrany, jak se podaří celý ten postup urychlit,“ doplnil Pavel.