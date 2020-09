Pražský klub zval fanoušky na každovečerní studentské natáčení, ‚Je to výsměch,‘ řekl Prymula

Pražský klub Cross club ve čtvrtek publikoval příspěvek, v němž zval své fanoušky na natáčení studentského filmu o elektronické hudbě. Obě školy, které příspěvek zmiňoval, se od projektu vzápětí distancovaly. V pátek pak klub zveřejnil prohlášení studentů a tvůrců plánovaného filmu, kde prohlašují, že se film odkládá. Případ komentovalo i ministerstvo zdravotnictví, uvedl Roman Prymula (za ANO). Praha 16:04 25. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Taneční klub Cross club | Zdroj: Cross club

„Studenti FAMU a Prague Film School nás poprosili o poskytnutí prostoru k natáčení. Studenty jsme podporovali vždy a v tuhle chvíli, kdy musíme být jako klub pro veřejnost zavření, nám to vyhovuje. Sháníme tedy na každý den komparz (bez nároku na honorář), který bude každý den hrát návštěvníky klubu,“ stálo ve facebookovém příspěvku.

Obě zmíněné školy se po zveřejnění příspěvku od akce distancovaly. „Jedná se soukromé natáčení naší bývalé studentky, která ukončila studium v květnu 2020. Prague Film School nemá s touto aktivitou absolutně nic společného a neorganizuje nic, co by porušovalo zákony či nařízení České republiky. Co naši bývalí studenti dělají ve svém soukromém čase, není naše zodpovědnost,“ uvedla škola pro server iROZHLAS.cz.

Na základě zprávy, kterou zveřejnil pražský cross][club o natáčení studentů FAMU v prostorách klubu, publikujeme... Zveřejnil(a) FAMU - Filmová a televizní fakulta AMU dne Pátek 25. září 2020

Několikahodinové natáčení filmu o „o elektronické hudbě, láskách a pařbách dnešní mladé generace“ se mělo odehrávat každý den. Klub v příspěvku také specifikoval, jaký žánr se bude který den v týdnu hrát. Do kdy přesně se měl film natáčet, není jasné. Ani zda šlo o recesi. Na opakované dotazy redakce produkční klubu nereagovali.

Účastníci se měli obléct stylově a vybrat den podle toho, na co chtějí tancovat. Jediná podmínka byla registrace a podpis komparzní smlouvy.

Oznámení v příspěvku následovalo po odstavci, ve kterém si klub stěžoval na potíže, se kterými se kvůli epidemii koronaviru potýká. Vyzval proto své fanoušky, aby multifunkční prostor podpořili darem.

‚Je to výsměch opatřením‘

Informace o natáčení se rychle rozšířily a klub sklidil vlnu kritiky. Už druhý den po zveřejnění byl proto příspěvek ze sítí stažen, na webu ovšem zůstává.

V pátek odpoledne následně klub publikoval prohlášení studentů Edoarda Herroza a Anny Katrovas, kteří za filmem stojí.

„Tento film není spojený s žádnými školy ani společnostmi. Pochází čistě z naší iniciativy a je tvořen bývalými studenty Prague Film School a studentkou FAMU. Realizace filmu je na úplném začátku, chtěli jsme dodržovat veškeré bezpečnostní regulace pro natáčení a vše jsme chtěli konzultovat i s ministerstvem zdravotnictví. Vzhledem k prohlášení pana Romana Prymuly posuneme natáčení na lepší, bezkoronavirové časy. Respektujeme preventní opatření a zdraví je pro nás především," stojí v příspěvku.

Na jednání známého pražského klubu dostal na tiskové konferenci dotaz i ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). „Je to výsměch všem opatřením a příklad, jak bychom k situaci opravdu neměli přistupovat,“ kritizoval klub ministr. „Opatření nejsou k tomu, abychom někoho otravovali, ale abychom ten virus zastavili,“ dodal.

Cross club, sídlící v pražských Holešovicích, funguje jako významné alternativní kulturní centrum a svým unikátním industriálním vzhledem a multižánrovým programem přitahuje řadu příznivců z Česka i zahraničí.