Žádný tanec a u stolu jen čtyři lidé. Stovky policistů budou o víkendu kontrolovat kluby po celém Česku

Stovky policistů budou s hygieniky o víkendu kontrolovat noční kluby nejen v Praze, ale i v dalších částech Česka. „Pokud jde o jednotlivá krajská ředitelství, bude to v jednotkách podniků, v součtu určitě desítky," řekl Radiožurnálu náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Zaměří se například na to, zda v klubu není víc lidí, než kolik je povoleno, případně zda návštěvníci navzdory zákazu netančí. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:23 14. července 2021

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) minulý týden v rozhovoru pro server iROZHLAS.CZ řekl, že požádal hlavní hygieničku, aby se společně s policií zaměřila na kontroly nočních klubů. Dohodli jste se, že posílíte tyto kontroly, nebo o tom stále ještě jednáte?

Dohodli jsme se, že budeme asistovat orgánům krajských hygienických stanic při kontrolních akcích. Samozřejmě některé akce provádíme i samostatně - reagujeme na oznámení na linku 158.

Už o tomto víkendu, zejména na území města Prahy, máme naplánováno několik akcí v součinnosti s krajskou hygienickou stanicí. Budeme se zaměřovat zejména na vybrané noční podniky, kde je potřeba dodržovat nějaká pravidla, a ta spočívají v prokázání negativity návštěvníkem toho podniku.

Spočívají v tom, že v tom podniku by nemělo být víc lidí, než je míst k sezení, u stolu čtyři osoby a je tam předepsaná vzdálenost mezi zákazníkem a hudebníkem. Je zakázán, až na výjimky, tanec. To jsou všechno věci, které budeme společně s krajskými hygienickými stanicemi kontrolovat.

Říkáte, že už na víkend chystáte několik akcí. Dá se konkretizovat, kolik podniků předpokládáte, že zkontrolujete? Budou to desítky nebo i víc?

Myslím, že pokud jde o jednotlivá krajská ředitelství, tak to bude v jednotkách podniků, v součtu určitě desítky.

Zaměříte se především na Prahu?

Samozřejmě sleduji sdělení odborníků, hygieniků a epidemiologů, a je evidentní, že ten přenos probíhá zejména mezi lidmi ve věku 16 až 21 let. A že těmi postiženými lokalitami jsou zejména Praha a střední Čechy, takže tam se i zaměříme.

Máte už z posledních dnů s těmito kontrolami zkušenosti, nebo se chystáte k tomu, že začnete víc kontrolovat právě o víkendu, jak jste říkal?

Ty zkušenosti máme, bohužel, už od začátku covidové pandemie. Já si myslím, že každému policistovi dělá větší radost zadržet pachatele krádeže nebo nějakého násilného činu, než jít do podniku a tam kontrolovat dodržování hygienických opatření.

Myslím si, že tím hlavním subjektem - ať už kontrolním, tak i potom projednávajícím přestupky - jsou krajské hygienické stanice a my jim od začátku poskytujeme součinnost a samozřejmě i samostatně reagujeme zejména na oznámení, takže pro nás to není nic nového.

Radost nám to nedělá, ale vnímáme, že to je potřeba. Jsou tu dvě takové oblasti, které opravdu jsou pro Českou republiku problematické, a to jsou noční podniky a tyto hromadné akce a potom samozřejmě cestování našich občanů do zahraničí a jejich návrat zpátky.

Máte z posledních dnů z nějakých kontrol zkušenost, jak velká část návštěvníků nočních podniků pravidla porušuje?

Když reagujeme na oznámení na linku 158, zpravidla zjistíme nějaké porušení a zpravidla tato porušení oznamujeme krajským hygienickým stanicím do správního řízení. V desítkách případů projednáváme přestupky, které se týkají třeba povinnosti ochrany dýchacích cest přímo v příkazním řízení, kde můžeme uložit pokutu až 10 000 korun. To, co se netýká dýchacích cest, tak zpravidla míří do správního řízení.

Chápu tedy správně, že v posledních dnech nebo týdnech jste spíše reagovali na oznámení na linku 158, zatímco od následujícího víkendu to budou kontroly bez toho, že budete chodit s hygieniky?

Chápete to dobře a já myslím, že to je přirozené, protože policie těch úkolů má celou řadu. A myslím si, že ještě před týdnem ta čísla docela dramaticky klesala. Poslední týden nebo deset dní rostou, a to samozřejmě směřuje i policii k těmto kontrolám intenzivněji.

Kolik předpokládáte, že se víkendové akce zúčastní policistů?

Budou to stovky policistů, ale bude to kraj od kraje různé.

