15. 7. 2016 |David Černý |Zprávy z domova

Poslankyně Pavlína Nytrová z ČSSD by se měla omluvit za výroky o homosexuálech. Vyzval ji k tomu premiér a předseda strany Bohuslav Sobotka. Pokud by homosexuály dál slovně napadala, nemohla by podle něj už za ČSSD kandidovat. Nenávist k sexuálním menšinám je totiž podle Sobotky v rozporu s hodnotami strany.