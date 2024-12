Vedení Nymburka trvá na odvolání jednatelky nemocnice. Zaměstnanci dále podávají výpovědi

Vedení Nymburka trvá na odvolání jednatelky městské nemocnice Nely Kvačkové, která ji úspěšně vedla posledních pět let. Řekl to starosta Tomáš Mach z uskupení Nymburk s klidem po jednání se zaměstnanci, které proběhlo 10. prosince. Zaměstnanci s odvoláním Kvačkové nesouhlasí, víc než polovina jich proto podepsala petici a zhruba čtyřicet jich podalo výpověď. Nymburk 22:24 12. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedení Nymburka trvá na odvolání jednatelky městské nemocnice Nely Kvačkové, která ji úspěšně vedla posledních pět let | Zdroj: Profimedia

Skákání do řeči a emotivní diskuse. Tak vypadalo setkání zaměstnanců s vedením města. Dorazilo na něj několik desítek lidí. Nemocniční jídelna byla úplně plná a někteří museli stát venku.

Více v reportáži Františky Rohlíčkové

Poslechnout starostu si přišel i praktický lékař Jakub Křížek. „Nemám pocit, že bych byl o cokoliv moudřejší po tom, co jsem odtamtud odešel. Myslím si, že ti, kdo byli klidní, zůstali klidní, a ti, kdo byli neklidní, zůstali neklidní,“ uvedl lékař.

O odvolání jednatelky rozhodlo vedení města minulý týden po dlouhodobých neshodách o budoucnosti nemocnice. Od té doby zaměstnanci podávají výpovědi. „Na schůzce, která probíhala cca hodinu a půl, si obě strany řekly nějaké racionální důvody, které vedly k odvolání paní jednatelky,“ zhodnotil schůzku starosta Tomáš Mach (za Nymburk s klidem).

Ten od minulého týdne také čelí výhrůžkám. „Já už jsem dostal tři výhružné SMS, vyhrožovaly smrtí mně i mojí rodině. Ten tlak je obrovský,“ říká starosta. Podal proto trestní oznámení.

Péče v nemocnici podle něj ohrožená není. „V žádném případě nebude narušena péče o pacienty a v žádném případě nebude přerušena dodávka léků,“ ujišťuje starosta. Mach také zvažuje, že než radní vyberou nového jednatele, pošle do nemocnice krizového manažera.

Že by vyvíjela nátlak, bývalá jednatelka Nela Kvačková odmítá. Podle ní to bylo naopak. „Je to vyvrcholení zpolitizování nemocnice a návratu starých pořádků, tak, jak to bylo třeba před deseti lety,“ míní Kvačková.

Vedení města v prosinci svolá zasedání zastupitelstva, které bude situaci dál řešit.