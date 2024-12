Přes milion lidí v Sýrii utekl před povstaleckou ofenzivou. Mezi vyvedenými jsou hlavně ženy a děti

Více než milion lidí v Sýrii opustil své domovy v důsledku ofenzivy syrských povstalců, která o víkendu vedla k pádu režimu diktátora Bašára Asada. Informuje o tom ve čtvrtek agentura AFP s odvoláním na Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA), podle něhož jsou mezi vysídlenými hlavně ženy a děti. New York 23:11 12. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dívka se dívá z poničené budovy ve čtvrti Tadamon po Asadově svržení bojovníky vládnoucího syrského orgánu, Damašek, Sýrie, 12. prosince 2024 | Foto: Amr Abdallah Dalsh | Zdroj: Reuters

„K 12. prosinci bylo od začátku eskalace nepřátelských akcí 27. listopadu nově vysídleno 1,1 milionu lidí po celé zemi. Většinu z nich tvoří ženy a děti,“ uvedl úřad v prohlášení.

Rebelové vedení islamisty režim Asada, který stál v čele Sýrie 24 let, svrhli po nečekané bleskové ofenzivě, která trvala méně než dva týdny. Předtím se to nikomu nepodařilo za téměř 14 let trvající občanské války. Kvůli té v uplynulých letech blízkovýchodní zemi opustilo několik milionů Syřanů, další byli vysídlení v rámci Sýrie.