Česká ekonomika loni klesla o 0,4 procenta. Vývoj zpomalily nízké výdaje domácností, tvrdí statistici

Jurečka představil důchodovou reformu. Dřívější penze by se mohla týkat zhruba 120 000 zaměstnanců

Dokončenou normu dostane Legislativní rada vlády a po ní kabinet. Podle plánu by Sněmovna mohla rozhodnout do konce července, po ní by dostal normu ke schválení Senát a k podpisu prezident.