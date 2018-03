15. 6. 2011 |Jan Herget, Aneta Vojtěchová |Regiony

Čtvrteční stávka v dopravě znamená, že nevyjede celkem 7 tisíc vlaků. Dotkne se to zhruba půl milionu cestujících, které České dráhy denně přepraví. Tam, kde je železnice jediným spojením a vlaky do této stanice nedojedou, využijí dráhy celkem asi 200 autobusů. Kvůli stávce posílí provoz i pražská záchranná služba, a to o 20 procent. V Praze se totiž očekává výrazný kolaps dopravy, a proto záchranka i hasiči upravili služby tak, aby měli dostatečné rezervy.