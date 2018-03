12. 2. 2016 | ČRo, Ondřej Houska |Zprávy ze světa

Řecko dostalo tři měsíce na to, aby zlepšilo ochranu vnějších schengenských hranic. Návrh dnes v Bruselu formálně potvrdili ministři financí států Evropské unie. Pokud Řecko úkol nezvládne, měly by státy Schengenu nárok zavést nebo prodloužit kontroly na svých hranicích až na dva roky. To by mohlo vést k tomu, že by schengenský prostor fakticky přestal existovat.