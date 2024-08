Antivirus: Telegram odmítá obsahy uživatelů moderovat. A ty problematické neřeší

Zakladatel sociální sítě Telegram Pavel Durov je podle francouzských médií od soboty ve vazbě. Přímo na pařížském letišti Le Bourget ho zatkla francouzská policie poté, co přiletěl z Ázerbájdžánu. Podle dostupných informací je důvodem, že Telegram jako sociální síť nedostatečně potírá nelegální obsah. Podle prokuratury se totiž na síti prodávají drogy, zbraně nebo vyměňuje dětská pornografie. Praha 21:21 26. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sociální sítě v Rusku (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Podle francouzských televizí TF1 a BFM tamní policie zatkla Pavla Durova, šéfa sociální sítě Telegram. Důvodem má být to, že Telegram nedostatečně bojuje s kriminálním obsahem, který si skrze něj posílají jeho uživatelé,“ přibližuje Jana Magdoňová.

Proč byl zatčen šéf sítě Telegram?

Samotná společnost v prohlášení pro média něco takového odmítla s tím, že dodržuje všechny evropské zákony včetně nového Nařízení o digitálních službách, a že Pavel Durov sám nemá co skrývat. „Síť také označila za absurdní, že by její majitel měl být odpovědný za to, co se na ní děje,“ dodává Jan Cibulka.

Kdo je Pavel Durov?

Ruský rodák a miliardář Pavel Durov je zakladatel sociální sítě Vkontaktě. „Právě kvůli ní se v minulosti dostal do konfliktu s ruským režimem, když odmítl smazat profily opozičních politiků a vydat informace o ukrajinských uživatelích, kteří protestovali proti tehdejšímu proruskému prezidentovi Janukovičovi. Durov se následně přesunul do Dubaje, odkud provozuje Telegram,“ popisuje Magdoňová.

Telegram původně začínal hlavně jako chatovací nástroj, ale postupem času přidal řadu funkcí, které ho posouvají blíž k sociální síti. Je možné na něm zakládat skupiny pro šíření obsahu, které mohou mít stovky tisíc členů. „A nově také lidem doporučuje, které skupiny by se jim mohly líbit podle toho, kterých diskusí se účastní,“ říká Cibulka.

Nelegální obsah

Podle analytika Josefa Šlerky, který se zkoumání telegramových skupin věnuje, je na Telegramu široké množství obsahu, od naprosto neškodného, přes dezinformace či zobrazované násilí až po ten vyloženě nelegální. Server Investigace.cz pak v minulosti psal o telegramových skupinách, kde si lidé mohou objednat drogy či například něčí napadení.

„Nejspíš to byl i případ nedávného pokusu o žhářský útok v Praze, dotyčného naverbovala ruská tajná služba právě na Telegramu. A podobně se podle Šlerky v některých telegramových skupinách v minulosti radikalizovali teroristé, včetně člověka, který vraždil před slovenským klubem Tepláreň,“ upozorňuje Magdoňová.

Šifrovaná aplikace

„Telegram si vybudoval poměrně unikátní pozici v tom smyslu, že propojuje velké množství lidí a zároveň naprosto záměrně většinu problematického obsahu neřeší,“ pokračuje Cibulka s tím, že se navíc Telegram prezentuje jako šifrovaná aplikace, která chrání soukromí svých uživatelů.

„Na rozdíl od Signalu nebo Whatsappu obsah telegramových skupin šifrovaný není, tvůrci aplikace k němu mají plný přístup,“ dodává Magdoňová, podle které si koncové šifrování musí uživatelé výslovně zapnout pro konkrétní chat a nefunguje právě v tak populárních skupinách.

„Což také může hrát roli, protože v takové chvíli, kdy tvůrci o nelegálním obsahu ví a mohou ho najít, měli by proti němu zakročit. V případě aplikací s koncovým šifrováním ani jejich provozovatel obsah nevidí a tedy nemůžou hledat ten nelegální. Ale Telegram v drtivé většině případů k obsahu svých uživatelů přístup má,“ doplňuje Cibulka.

Propagandistické profily

„Zároveň se ale netají tím, že ho povětšinou odmítá moderovat. Také často nevyřizuje požadavky bezpečnostních složek. S ohledem na sídlo v Spojených arabských emirátech a Britských panenských ostrovech mu to tak, alespoň do téhle chvíle, procházelo,“ říká Magdoňová.

Je zatčení zakladatele Telegramu útok na svobodu slova, jak o tom mluví například majitel sociální sítě X Elon Musk?

„Samotná aplikace funguje dál a nevypadá to, že by se něco měnilo. Je pravda, že ji používají lidé po celém světě, včetně politiků. Proto na ní píše například ruský exprezident Dmitrij Medvěděv, ruské propagandistické profily, ale i ukrajinští představitelé nebo třeba vojenští bloggeři, kteří na něm sdílí zákulisní informace o vývoji války vyvolané ruským útokem na Ukrajinu,“ objasňuje Cibulka.

Zákaz aplikace by tak nepochybně zasáhl velké množství lidí, ale nejsou zprávy, že by o něco takového francouzská prokuratura usilovala. „Podle dostupných informací jde tak spíše o moderaci nelegálního obsahu, kterou jsou nucené provádět všechny velké sociální sítě,“ uzavírá Magdoňová.