OVĚŘOVNA: 40 tisíc měsíčně pro Ukrajinku? Dávky pro jednotlivce jsou mnohem nižší, vyvrací ministerstvo

Na sociálních sítích se začal rychle šířit dokument se zveřejněnou výší humanitární dávky pro ukrajinskou uprchlici v Česku. Ta měla pobírat měsíčně částky kolem 40 tisíc korun. Ve skutečnosti se však jednalo o dávku pro celou její domácnost. „Humanitární dávka má jasně stanovené podmínky čerpání a maximální výši," vysvětluje v další OVĚŘOVNĚ ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Praha 6:00 8. září 2024

Výpis dávek ukrajinské uprchlice i s jejími osobními údaji se na začátku týdne objevil na facebooku, odkud putoval na další sociální sítě. Uprchlice měla měsíčně pobírat zhruba od 36 tisíc do 48 tisíc korun.

„Kolik že mají Češi po odpracovaných skoro 50 letech a placení daní v Česku důchody, šestnáct tisíc? Někteří Ukrajinci třikrát tolik, spíš teda čtyřikrát,“ kritizuje jeden z příspěvků na facebooku.

„Pokud každý (Ukrajinec) dostane tolik peněz, tak proč lidi z našeho státu nedostanou nic, když nemají co jíst a kde bydlet?“ tvrdí další. Jak ale vysvětluje ministerstvo práce a sociálních věcí, humanitární dávku poskytuje cíleně těm nejzranitelnějším.

„Humanitární dávka představuje pomoc s úhradou základních životních potřeb pro válečné uprchlíky. Má jasně stanovené podmínky čerpání a maximální výši,“ vysvětluje MPSV a dodává, že výpočet se odvíjí od délky pobytu žadatele, jeho příjmů a majetku. Vyšší podporu dostávají zranitelné osoby, například lidé se zdravotním postižením, děti a senioři.

„Informace, která tento týden běžela po sociálních sítích, byla svým rozsahem největší za posledních několik měsíců. Je někdy obtížné vysvětlovat lidem, že v okamžiku, kdy má domácnost větší počet členů, jsou tam malé děti nebo osoby s postižením, tak potom ta částka může být o něco větší. Ale pořád jsou to nižší částky, než které by případně dostávala česká rodina, kdyby byla v podobné situaci,“ říká pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál ministr Marián Jurečka (KDU-ČSL).

„Různí obchodníci se strachem to zneužívají a schválně rozesílají fotky žádostí, kde rodič žádá o pomoc pro celou rodinu. Chtějí tím vyvolat vlnu závisti, nenávisti a bohužel i násilí, kterému už čelí nejen ukrajinská komunita, ale i naši úředníci. Považuji to za naprosto odporné. Ukrajinci k nám nepřišli čerpat dávky, ale kvůli přežití,“ zdůraznil na sociální síti X Jurečka.

Výpočet dávky

„Po dobu 150 dní vstupuje do výpočtu u dospělého 4860 Kč a u dítěte 3490 Kč. Po uplynutí 150 dnů je tato částka snížena pro dospělého na 3130 Kč, pokud nejde o zranitelnou osobu. Vyšší částku dostávají děti od šesti do deseti let věku (4188 Kč) a osoby zdravotně postižené (7290 Kč dospělý, 5235 Kč dítě),“ přibližuje ministerstvo.

Do výpočtu dávky se promítají i náklady na bydlení. Od září skončila možnost bezplatného nouzového ubytování, proto byly od srpna upraveny započitatelné náklady na bydlení (6000 korun měsíčně pro zranitelné osoby, 4000 korun pro ostatní).

Ukrajinská uprchlice, o které se dezinformace začali šířit, tak pobírala dávky za sebe i celou domácnost, ve které se mohlo nacházet i několik malých dětí. Jak může dávka pro konkrétní rodinu vypadat, popisuje ministerstvo na svém webu, kde nabízí i orientační kalkulačku.

Podle údajů MPSV pobírá humanitární dávku asi čtvrtina uprchlíků, tedy zhruba 93 tisíc lidí. „Průměrná měsíční vyplácená částka na osobu činí 7336 Kč a zahrnuje pomoc s úhradou bydlení. Z celkového počtu příjemců dávku čerpá 44 procent žen a 39 procent dětí,“ doplňuje ministerstvo.

„Většina lidí, kteří mají dočasnou ochranu v České republice, humanitární dávku nepobírají. Drtivá většina z nich jsou děti, rodiče, kteří pečují o malé děti anebo osoby se zdravotním postižení a starší 65 let,“ říká pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál ministr Jurečka.

Přínos rozpočtu

Kritiku Ukrajinců za to, že například zvyšují státní dluh, server iROZHLAS.cz vyvracel v několika předchozích OVĚŘOVNÁCH. Dlouhodobě se přitom ukazuje, že uprchlíci v Česku tvoří velké příjmy do státní rozpočtu, které převažují výdaje například na humanitární dávky, které letos činí přes 600 milionů měsíčně.

„Celkové příjmy získané díky pracujícím uprchlíkům s dočasnou ochranou z Ukrajiny (kterých je asi 120 000) jsou vyšší, než jsou výdaje státu na pomoc těmto lidem. A to nejenom výdaje sociální, ale započítáváme tam třeba i výdaje ze zdravotního systému nebo ze školství,“ vysvětluje ministr Jurečka.

„Příjem poroste i v budoucnu, protože počet pracujících se malinko zvyšuje a předpokládáme, že tito lidé tady budou pracovat nějaký dlouhodobější čas,“ dodává.

