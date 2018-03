21. 3. 2017 | ZW ČRo |Zprávy ze světa

FOTO V ČLÁNKU. Den co den sestupují do aktivních vulkánů plných jedovatých plynů, aby odsud na zádech nosili jedovatou síru pro další zpracování nadnárodních společností. Průměrný věk, ve kterém horníci pracující v kráterech aktivní sopky v indonéské východní Jávě umírají, je 29 let. Zhruba 200 odvážlivců tam pracuje až 12 hodin denně, za směnu si vydělají přitom pouhých 250 korun. Po celou dobu dýchají toxické výpary. Důl, který se nachází v kráteru jezera indonéské sopky Kawah Ijen, je ale životně důležitým příjmem pro lidi v jejím okolí.