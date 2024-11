Ministerstvo vymáhá 100 milionů na ‚lepší tousťák‘ už tři roky. Díky obvinění má teď pozici poškozeného

Pekárna Zelená louka z Penamu je stíhána kvůli poškození zájmů Evropské unie. Dotaci 100 milionů na moderní linku na výrobu lepšího toastového chleba ale Evropská komise už před lety odmítla proplatit a škoda je tak na české straně. Ministerstvo průmyslu, které dotaci poskytlo, má nyní v trestním stíhání „postavení poškozeného“, jak pro iROZHLAS.cz sdělil dozorující žalobce. Proč stát dosud nevymohl peníze zpět? Praha 6:20 7. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Detaily z obvinění nikdo ze zúčastněných sdělovat nechce. A to ani odpověď na otázku, v jaké fázi je vymáhání stomilionové dotace. „V mnou dozorovaném trestním řízení má ministerstvo průmyslu a obchodu postavení poškozeného,“ řekl k tomu pouze dozorující žalobce Adam Bašný.

Dodal, že ke správnímu řízení vedenému úředníky ministerstva průmyslu se nemůže jakkoliv vyjádřit. Poskytnout detaily odmítlo ale i ministerstvo.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu je v kontaktu s Policií České republiky. Vzhledem k tomu, že se jedná o právě probíhající kauzu, nemůže resort poskytnout bližší informace,“ uvedl mluvčí David Hluštík. Ministr Lukáš Vlček (STAN) na zaslané dotazy v SMS zprávě nereagoval.

Policisté kvůli trestnímu stíhání „zaplombovali“ továrnu a přilehlé budovy v Herinku u Prahy, kde pekárna vyrábějící produkty značky Penam sídlí. Obstavený majetek detektivové podle zveřejněného dokumentu v katastru nemovitostí vyčíslili na více než 98 milionů korun.

Agrofert uvedl, že při dotaci na linku na toastový chleba postupoval v souladu se zákonem a dotačními pravidly. „Nejsme si vědomi, že bychom se dopustili čehokoliv protiprávního,“ uvedl mluvčí koncernu Pavel Heřmanský.

Tři roky trvající proces

Proces vymáhání dotace má několik fází. Jeho zahájení ještě neznamená, že daná firma o dotaci skutečně přijde a bude ji muset vrátit. V rámci správního řízení musí ministerstvo předložit právní důvody pro odebrání peněz a příjemce dotace má také možnost se vyjádřit a navrhnout důkazy na svoji obhajobu. Až poté přichází případné rozhodnutí o odnětí dotace.

Proti němu je ale možné se bránit odvoláním, případně rozkladem, o kterém pak rozhoduje odvolací orgán. Ten může rozhodnutí potvrdit, ale také třeba vrátit zpět a požadovat více důkazů či doplnění některých dokumentů. Až v případě neúspěšného odvolání následuje případné vrácení peněz.

Proces vymáhání v případu Pekárny Zelená louka trvá už tři roky. Ministerstvo správní řízení zahájilo na podzim roku 2021, jen deset dnů po volbách do Poslanecké sněmovny. Na začátku roku 2022 získal tehdejší ministr Jozef Síkela (za STAN) od Evropské komise podle resortu klíčové důkazy pro odnětí dotace. Konkrétně posudky, podle nichž linka nebyla inovativní. Dál o celé věci už ministerstvo ale neinformovalo.

Proces totiž poté na více než rok zastavila námitka podjatosti, kterou podal Agrofert na ministerstvo a jeho úředníky. Vadily mu právě některé Síkelovy výroky. O tom, že nejsou úředníci podjatí a řízení může pokračovat dál, rozhodl tehdejší ministr Síkela před více než rokem.

V té době se také redakce iROZHLAS.cz snažila získat prostřednictvím informačního zákona rozhodnutí ministra o námitce podjatosti. To ale odmítlo informaci poskytnout se zdůvodněním, že nechce zveřejnit, v jaké fázi řízení je.

„V rozhodnutí o námitce podjatosti je mimo jiné popisováno, jaké kroky ministerstvo v řízení o odnětí dotace dosud udělalo a kdy, koho a o co požádalo, co bylo založeno do spisu atd.,“ napsal loni v odmítnutí přímo ministr Síkela.

Pro srovnání: v případě jiné dotace pro firmu z holdingu Agrofert, konkrétně drůbeží farmu Schrom Farms, taktéž stát po auditu ke střetu zájmů přistoupil k jejímu vymáhání. Tam ale celý proces od oznámení o zahájení řízení o odnětí dotace až po vrácení peněz, který server iROZHLAS.cz sledoval, trval zhruba rok a půl. Dotace šla ale z balíku peněz určeného pro zemědělství a zpět ji vymáhal Státní zemědělský intervenční fond.

Audit ke střetu zájmů

Resort průmyslu prostřednictvím operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost rozděluje miliardy z eurofondů. Evropské erární peníze přes něj v minulosti tekly i do dceřinek koncernu Agrofert. Audit Evropské komise ke střetu zájmů šéfa hnutí ANO Andreje Babiše ale vše změnil.

Unijní auditoři došli k závěru, že bývalý premiér porušoval českou i unijní legislativu ke střetu zájmů, a dotace, které koncern čerpal během jeho vládního angažmá, tak byly vyplacené neoprávněně.

Úředníci resortu průmyslu tak mají přikročit k jejich vymáhání. Jednou z nich je právě i stomilionová dotace na stavbu nové výrobní linky na toastový chléb, o kterou požádala před sedmi lety ministerstvo průmyslu a obchodu Pekárna Zelená louka spadající pod Penam.

V popisu projektu pekárna uvedla, že půjde o linku „s výraznými inovačními prvky“, díky níž měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. Podobný toastový chléb vyráběla německá společnost Lieken AG, která je rovněž členem skupiny Agrofert, už v roce 2013.