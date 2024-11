‚Není překvapivý’ i ‚konec letitých výmluv,‘ říkají experti, politici i úřady na rozsudek k Babišovu střetu

První soud pravomocně potvrdil, že aspirant na příštího premiéra Andrej Babiš (ANO) byl v minulosti ve střetu zájmů. „Rozsudek jasně doložil, jak se věci mají,“ říká k tomu současný předseda vlády Petr Fiala (ODS). „Různé soudy dospívají k různým verdiktům,“ odmítá to Babišova spolustranička Alena Schillerová. Podle odborníků je verdikt důležitý především proto, že podle něj veřejné instituce měly Babišův střet zkoumat samy a nečekat na soudy. Praha 5:00 26. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a místopředseda Karel Havlíček přišli oslavit výročí sametové revoluce na Národní třídu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„A. B. (byl) veřejným funkcionářem a vykonával vliv (…) prostřednictvím svěřenského fondu,“ stojí v rozsudku, na který minulý týden upozornily iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Ve sporu šlo o dotaci na traktor, kterou odmítlo kvůli porušování zákona o střetu zájmů proplatit ministerstvo pro místní rozvoj Moravskoslezskému kraji. Traktor pro výuku autoškoly, na který měl kraj čerpat dotaci, totiž dodala firma z Agrofertu, který Babiš založil a dlouhá léta vlastnil. Po vstupu do politiky jej vložil do svěřenského fondu a tvrdil, že s firmou nemá již nic společného.

Jde o první pravomocný rozsudek, který potvrdil závěry auditu Evropské komise ke střetu zájmů z roku 2020, potažmo 2021, kdy je zveřejnila sama komise.

Co na to úřady, které rozdělují dotace? Jak to vidí současná vláda? A v čem je významný rozsudek z pohledu expertů na střet zájmů a boj s korupcí? Server iROZHLAS.cz přináší jejich odpovědi.

‚ Všichni to věděli‘

„Soud neřekl nic jiného, než co už všichni věděli, a to že Andrej Babiš nikdy Agrofert nepřestal ovládat. Sám Agrofert to přiznal i v zahraničních evidencích skutečných majitelů, minimálně na Slovensku a v Británii,“ říká k tomu Marek Zelenka, expert na střet zájmů z protikorupční organizace Oživení.

A vidí to tak i další, včetně politiků z vládních stran, kteří proti Babišovi a jeho střetu brojili před lety jako tehdejší opozice. „Tento výsledek pro mě není překvapivý. Rozsudek nezávislého soudu jasně doložil, jak se věci mají, tedy že Andrej Babiš zneužívá svého politického postavení ve prospěch svůj a svých firem. Dělal to tak před lety a bude to dělat i dál, protože jinak to ani neumí,“ napsal v SMS pro iROZHLAS.cz premiér Petr Fiala (ODS).

„Pokud by se stal znovu premiérem a jeho vztah k Agrofertu by se nezměnil, opět by porušoval zákon o střetu zájmů a jeho politika by byla opět přizpůsobena zájmům Agrofertu. O občany jim nikdy nešlo,“ tvrdí předsedkyně vládní TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Po pravomocném rozsudku ke střetu zájmů byla před lety velká poptávka. A to ať z řad v té době vládnoucích politiků, tak úřadů. Tehdejší ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) mluvila o dvojím právním názoru, který musí rozhodnout nezávislý soud.

Na aktuálně zaslané dotazy, jak první rozsudek vidí, ale neodpověděla. Její kolegyně z hnutí ANO i z minulé vlády, bývalá šéfka financí Alena Schillerová, ale důležitost verdiktu odmítá.

„Stojí proti sobě dva právní názory, mezi kterými by měl rozhodnout jedině nezávislý soud.“ Klára Dostálová (jako ministryně v roce 2021)

„Jiné soudy zase rozhodly, že se o střet zájmů nejedná. V médiích je popsáno několik takových verdiktů, takže očividně různé soudy dospívají k různým verdiktům. Podle mých informací navíc kraj podal kasační stížnost, takže ani nechci předjímat,“ odpověděla Schillerová.

V minulém roce padlo několik rozsudků, které se týkaly dotací pro firmy z Agrofertu. Žádný z nich se ale přímo otázkou střetu zájmů nezaobíral. Soudy řešily spory mezi ministerstvem průmyslu a řadou dceřinek Agrofertu.

Úředníci totiž v roce 2021 v návaznosti na unijní audit ke střetu zájmů zamítli dotace za celkem 123 milionů korun. Nezdůvodnili to ale porušením zákona o střetu zájmů, oficiální důvod byl „neexistující zdroj financování“, protože komise by tak jako tak žádosti o dotace pro Agrofert neproplatila.

Městský soud v Praze dal v některých případech ministerstvu za pravdu, že „neexistující zdroj financování“ je legitimní důvod pro zamítnutí. V některých případech ale rozhodnutí také shodil s tím, že úředníci měli rozhodnout, zda Babiš byl nebo nebyl ve střetu zájmů. Více si můžete přečíst ZDE a ZDE.

Že ve sporech ministerstva průmyslu v podstatě nejde o Babišův střet zájmů, potvrzuje i sám úřad. „Ministerstvo se vždy u všech dotací řídí platnými právními předpisy a závaznou judikaturou. Soudní spory, které vede ministerstvo, se netýkají problematiky § 4b zákona o střetu zájmů,“ uvedla Miluše Trefancová z tiskového odboru.

Měli sami rozhodnout

A právě vzkaz, který vysílá aktuální rozsudek směrem k úřadům, je podle expertů tím nejdůležitějším. „Rozsudek je pozoruhodný nejen kvůli prvnímu soudnímu potvrzení střetu zájmů expremiéra Babiše, ale i pro poukázání na nedostatek postupu veřejných institucí,“ míní vedoucí advokačního týmu Rekonstrukce státu Lukáš Kraus.

V rozsudku totiž stojí, že krajští úředníci měli sami rozhodnout, zda není porušovaný zákon o střetu zájmů. „Rozsudek vysílá jasný signál těm, kteří rozdělují veřejné prostředky, aby postupovali důsledně při ověřování vlastnických struktur firem, jež o ně žádají,“ míní Kraus.

Podle právníka Jana Dupáka z Transparency International se ale veřejné instituce v době Babišova vládního angažmá mnoha různými způsoby vyhýbaly tomu, aby zkoumaly majetkové vazby příjemců veřejných peněz nebo rozhodovaly v neprospěch Babišových firem.

„Soud odmítl letitou výmluvu, že vyhodnocení střetu zájmů nebylo možné kvůli chybějícímu soudnímu rozhodnutí v takové věci. S touto výmluvou se tehdy mnoha veřejným institucím dobře pracovalo,“ uvedl.

Marek Zelenka z Oživení upozorňuje na další detail ze soudního verdiktu: „Celý rozsudek je postaven na tom, že příjemce dotace neměl slepě důvěřovat čestnému prohlášení firmy ze skupiny Agrofert o tom, že není ve střetu zájmů s (tehdejším) předsedou vlády. Naopak, podle soudu si příjemce toto měl sám ověřit. V době, kdy toto téma bylo takřka denně v novinách, mi tento požadavek ani nepřijde od soudu přehnaný a rozsudek považuji za spravedlivý.“

Ujasnění praxe

Změna přišla poté, co se vlády ujal Fialův kabinet. Ministerstvo pro místní rozvoj na začátku roku 2023 odmítlo proplatit několika školám a úřadům dotace proto, že v rámci nich dodávaly zemědělskou techniku firmy z Agrofertu. Případ Moravskoslezského kraje je jedním z nich. K resortu se poté přidalo i ministerstvo zemědělství.

„Závěry soudu jsou v souladu se stávajícím postupem našeho ministerstva,“ uvedl mluvčí resortu zemědělství Vojtěch Bílý s dovětkem, že úředníci vylučují projekty, které nejsou v souladu se zákonem o střetu zájmů.

„Stejný postup předpokládáme i do budoucna, neboť podmínky pro poskytování dotací jsou formulovány tak, aby byly v souladu s platnou právní úpravou, a to jak evropskou, tak národní,“ podotýká.

Ministerstvo financí, které sice samo unijní dotace nerozděluje, ale předkládá Bruselu veškeré žádosti o jejich proplacení, bere rozsudek jako „ujasnění výkladové praxe“.

„Do činnosti ministerstva financí v oblasti fondů EU ale přímý dopad nemá. Auditní orgán závěry zmíněného auditu Evropské komise respektoval a zohledňoval ve své auditní činnosti. Taktéž v rámci certifikace výdajů jsou závěry auditu Evropské komise obecně plně respektovány,“ uvedl Ondřej Macura z tiskového odboru.

Redakce iROZHLAS.cz požádala o vyjádření k rozsudku i Andreje Babiše. Ten ale na zaslané dotazy nereagoval. Dlouhodobě ale jakýkoliv střet zájmů odmítá. Také Agrofert opakovaně uvedl, že podniká v souladu se zákony.