Vyhlášení CHKO Soutok je tlačeno na sílu. Ve střetu zájmů v žádném případě nejsem, říká senátor Šlachta

Vláda má ve středu rozhodnout o vyhlášení Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok na pomezí řek Moravy a Dyje. Jaké důsledky to bude mít? Proč proti vzniku CHKO protestují mnozí místní obyvatelé? „Mnohem víc škody, která tam byla ze strany státu a ze strany ministerstva životního prostředí, bylo způsobeno nedostatečnou komunikací s vlastníky," říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu senátor za Břeclavsko a předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 22:11 14. ledna 2025

Vyhlášení CHKO Soutok na jižní Moravě je jedním z bodů středečního jednání vlády. Nová chráněná krajinná oblast má mít rozlohu 120 kilometrů čtverečních, fakticky má vzniknout od července letošního roku. Je dobře, pokud vláda rozhodne o jejím vzniku?

Vyhlášení CHKO se stalo takovým politikem, už jím to slovo je. Senátor, který byl přede mnou, pan Košťál, dělal sezení v Senátu. Půlroční odklad byl odsouhlasený i Senátem a podle mě je velmi špatně, že se to vůbec dostalo na pořad jednání vlády, protože je to zásadní. Proto jsem se v tom angažoval i já jako senátor.

Pro mě je důležité, že je tam podaných nějakých 30 správních žalob a pokud by tyto žaloby nebyly vypořádány ze strany soudu, tak by stát podle mě neměl rozhodnout o vyhlášení chráněné krajinné oblasti, i když je to s půlročním odkladem od 1.7. S našimi soudy ale nikdo nevíme, jak rychle se rozhodne a jaké budou důsledky toho rozhodnutí. Podle mě je to zbytečně politikum, které je tlačené na sílu.

Ptám se na váš názor, protože jste na konci listopadu v Poslanecké sněmovně řekl, že nechcete bránit vyhlášení CHKO Soutok. Na druhé straně jste před volbami 24. srpna zveřejnil na YouTube půlhodinové video o vzniku CHKO Soutok, na jehož konci přísaháte, že uděláte všechno pro to, aby chráněná krajinná oblast nevznikla. Znamená to, že jste změnil názor a že už nejste tak a priori proti tomu?

Zvolením do Senátu jsem si přiblížil veškeré informace, které nemáte, když jste v předvolením období. Jednal jsem s ministerstvem životního prostředí, s dotčenými odborníky i s druhou stranou, což byli starostové obcí a jednotliví občané, kteří petici podepisovali.



Přesně v tom jsem zaujal tu pozici, že mnohem víc škody, která tam byla ze strany státu a ze strany ministerstva životního prostředí, bylo vlastně způsobeno právě nedostatečnou komunikací s vlastníky. A tam je přesně ta pozice, kterou sděluji a to je ten můj názor.

Jste přesvědčen, že obavy místních ohledně údržby vod, pokud by byla vyhlášena CHKO, jsou na místě? Zástupci Agentury pro ochranu přírody a krajiny obavy označují za nepodložené a poplašné, argumentují zákonem o vodovodech a kanalizacích, který zajišťuje, že je veřejný zájem na tom, aby se infrastruktura udržovala a případně opravovala. Argumentují i zkušenostmi z jiných chráněných krajinných oblastí, kde jsou podle nich také vodní zdroje součástí chráněného území a nejsou tam problémy. Nejsou tohle dostatečné argumenty?

Myslím, že Agentura pro ochranu přírody se snažila tímto způsobem komunikovat rok a na tom je jasně vidět, jaká nedůvěra tu je. Právě v tom, že agentura něco sdělí – že nebude problém – a vodní kanalizace stejně žalobu podají.

Je to v komunikaci mezi těmi dvěma subjekty a obcemi. Bylo tam veřejné slyšení, agentura přijela do Lanžhotu, ale stejně obce ty žaloby v zákonné lhůtě podaly. Myslím si, že průvodní jev všeho je naprostá nedůvěra vůči agentuře a ministerstvu životního prostředí.

Fabičovič a Přísaha

Server Seznam Zprávy v říjnu informoval o tom, že firma jednoho z nejhlasitějších odpůrců vzniku chráněné krajinné oblasti Soutok, Františka Fabičoviče, dala vašemu politickému hnutí Přísaha sponzorský dar 100 tisíc korun. V srpnu jste natočil to video, o kterém jsme mluvili, kde přísaháte, že budete dělat všechno proti vzniku CHKO. Hrál ve vašem postoji nějakou roli tento sponzorský příspěvek?

Pan Fabičovič ten příspěvek dal Přísaze, tak jako dal příspěvek i KDU-ČSL a ODS (KDU-ČSL tvrdí, že příspěvek nedostala, František Fabičovič později upřesnil, že podpořil jednoho z kandidátů jinou částkou, než původně tvrdil – pozn. red.). Tam to bylo napříč, myslím, že pan Fabičovič těm politickým hnutím dává nějakou částku.

Myslím si, že to nebylo o tom, že by ji dal mně. To je jedna věc. Druhá věc je, že pan Fabičovič ještě v té době, než jsem se stal senátorem, komunikoval s panem Košťálem, který byl senátorem za Břeclavsko, takže jsem tu komunikaci i argumenty nasával, protože by to tak mělo být, že pokračujete v práci senátora, nemělo by to být o tom, že jednou je tam senátor z ODS, potom tam sedne senátor z Přísahy a mělo by to být úplně diametrálně rozdílné.

Pokud pracujete pro občany a pokud ten názor máte. Určitě to nijak neovlivnilo moje rozhodování.

Nedostalo vás to do střetu zájmu?

Já si myslím, že v žádném případě. Pokud by mě to dostalo do střetu zájmů, tak by to muselo být o tom, že budu přesvědčen od ministerstva, od agentury. Já jsem s nimi jednal a i to jednání jsem se snažil přiblížit napříč jednotlivými účastníky a úplně nevím, jak bych se mohl do střetu zájmů v tomto dostat, protože já tam nerozhoduji v ničem.

Když jste se před čtvrt rokem stal senátorem, tak jste říkal, že zůstanete v horní komoře a že nebudete kandidovat ve sněmovních volbách. Platí to i po třech měsících?

Je zlomový rok 2025, teď se nacházíme v lednu a v okamžiku, kdy všechna jednání o tom, jak budou vypadat parlamentní volby, probíhají. Zatím zůstáváme v tom, že zůstávám v Senátu, a uvidíme, jak ta jednání proběhnou. Říkám zatím, protože jednání probíhají v současné době. Jsem určitě rozhodnut zůstat na maximum v Senátu. Pokud by bylo potřeba, tak bych kandidoval.

