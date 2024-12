Konec svěřenského fondu? ‚Rozsudek ke střetu zájmů je průlom, není možné ho bagatelizovat,‘ říká Mejzlík

Když někdo štěká jako pes, tak je to pes, i když máte smlouvu na kočku. Tak vysvětluje spor o střet zájmů šéfa hnutí ANO a expremiéra Andreje Babiše pro iROZHLAS.cz proděkan Vysoké školy ekonomické Ladislav Mejzlík. Rozsudek Městského soudu v Praze, podle něhož nejsou svěřenské fondy dostatečné řešení, je podle něj průlomový a nelze ho bagatelizovat. Minulý týden navíc Babiš oznámil, že bude hledat novou cestu, jak svůj majetek uspořádat. Rozhovor Praha 17:10 9. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do budoucna bude muset předseda hnutí ANO Andrej Babiš najít nové řešení pro svůj byznys, nebo přestat čerpat dotace | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš rozpustí svěřenský fond, ve kterém zaparkoval kvůli funkci ve vládě většinu svého miliardového byznysu. Blíží se přitom sněmovní volby, ve kterých je jeho partaj favoritem. Pokud tedy bude chtít usilovat o premiérské křeslo a zároveň za Agrofert čerpat dotace, bude muset svoje podnikání opět řešit. Jak tento krok tedy čtete? Neunáhlil se? Nebo i on nakonec došel k tomu, že to nebylo odpovídající řešení?

Do hlavy panu Babišovi nevidím, je ale zjevné, že svěřenecký fond nefungoval jako obrana proti střetu zájmů. Je proto potřeba najít nějakou novou variantu. Rozpuštění svěřenského fondu znamená, že se stane zpátky vlastníkem Agrofertu, ale pokud bude chtít být ve vládní exekutivě, tak bude muset dokládat, že ho neovládá, což nebude jednoduché. Může také Agrofert prodat. A přidává se ještě jedna varianta, a to, že nakonec nebude chtít být ve vládní exekutivě (Babiš ovšem v rozhovoru pro Deník.cz minulý týden uvedl, že o post premiéra bude za hnutí usilovat - pozn. red.).

8:09 ‚Svěřenské fondy zjevně nefungovaly.‘ Jak by mohl Babiš podle expertů vyřešit po volbách střet zájmů? Číst článek

Městský soud v Praze ve sporu o dotaci na traktor nedávno došel k závěru, jak upozornil iROZHLAS.cz, že Andrej Babiš porušil během vládního angažmá zákon o střetu zájmů, jelikož Agrofert ovládal i přes svěřenský fond. Mohlo to přispět k rozhodnutí fond rozpustit?

Můžeme to jenom odhadovat. Pro mě je ale docela důležitá jedna věc, která je v tom rozsudku. Píše se tam totiž, jak je potřeba interpretovat větu o ovládání podle zákona o obchodních korporacích (pojmy ovládání a ovládající osoba byly ve sporu o střet zájmů vždy klíčové - pozn. red.). Cituje se tam, že je možné ovládat společnost přímo, nebo nepřímo (tedy i prostřednictvím jiné osoby či subjektu bez právní osobnosti, tj. svěřenského fondu - pozn. red.).

Svěřenské fondy byly založeny na formalistickém přístupu, tedy že když svěřenecký fond nemá vlastníka, a já když nejsem vlastník, tak je vyřešený můj střet zájmů. Evropská komise to ale hodnotila přes podstatu britského práva substance over form, že tedy důležitá je podstata, a pokud právní stav maskuje skutečný stav, tak se musí dát přednost tomu skutečnému stavu. A to byla podstata toho sporu, jestli je, nebo není Andrej Babiš ve střetu zájmů.

Zlomový verdikt

Jenom připomenu, že hnutí ANO v čele s Babišem ale takovou interpretaci odmítalo a poukazovalo na to, že by měl celý spor rozhodnout český soud. A to se teď tedy stalo. Je to tak?

Přesně tak. Celou dobu se tvrdilo, že se musí počkat, až to vysvětlí český soud. Že co si myslí v Evropě, je jedno, že mi na to nemůžeme reagovat. A to se teď stalo. Sice je to jenom jedna kauza, konkrétní případ s konkrétními účastníky, konkrétní traktor, ale ten traktor prostě startuje změnu názoru na to, jestli má přednost forma nebo obsah. Když něco štěká jako pes a vrtí ocasem jako pes, tak je to pes, i když smlouvu máte na to, že jste koupila kočku. A to je ta podstata.

Neproplacený traktor První soud pravomocně potvrdil, že aspirant na příštího premiéra Andrej Babiš (ANO) byl v minulosti ve střetu zájmů. Ve sporu šlo o dotaci na traktor, kterou odmítlo kvůli porušování zákona o střetu zájmů proplatit ministerstvo pro místní rozvoj Moravskoslezskému kraji. Traktor pro výuku autoškoly, na který měl kraj čerpat dotaci, totiž dodala firma z Agrofertu.

Když tedy říkáte, že jedna z možných cest nyní je, že by Babiš mohl zůstat vlastníkem Agrofertu s tím, že by musel doložit, že ho neovládá, tak vycházíte právě z argumentace městského soudu? Andrej Babiš by to tedy mohl celé otočit ve svůj prospěch?

Ano. Dá se podle mého názoru využít interpretace, že skutečnost má přednost před formou. On by tedy mohl teď říct, dobře, když forma není důležitá, tak já budu vlastník, ale neovládám. To znamená, já nejsem v managementu, nerozhoduji, nepodílím se na řízení. A minimálně se tím prodlouží ta hra.

Lze něco takového ale vůbec věrohodně doložit?

To je otázka. Nebude to podle mě vůbec jednoduché.

Agrofert se na svém webu ohradil proti tomu, aby se daný rozsudek vykládal tak, že se střet zájmů potvrdil s ohledem na to, že holding ani Andrej Babiš nebyli účastníky řízení. Jak se na to díváte vy?

Tohle je právní boj, obsahově je to jasné, ale jde o rozsudek v konkrétní věci s konkrétními účastníky a vůbec to neznamená, že to lze vztáhnout na všechny ostatní věci, o které v tom sporu jde. Na druhou stranu to rozhodnutí soudu je průlom, jde o první soudní rozhodnutí v této věci a nemůžete ho bagatelizovat. Neznamená to, že se vyřešil celý spor o střet zájmů. Určuje to ale směr výkladu a bude určitě předmětem budoucího zkoumání v rámci sjednocení judikatury. Takže to rozhodně není bagatelní.

Kdy se ještě vrátím k rozpuštění prvního svěřenského fondu. Mohlo na to mít vliv i to, že Andrej Babiš ohlásil rozchod se svou manželkou Monikou, která ve fondech zastává post rodinného protektora? On má sice podle statutu pravomoc ji odvolat a nahradit někým jiným, ale tento způsob by mohl být méně nápadným řešením, jak ji vyvázat.

Tak asi určitě. Nedovedu si představit, že by to nehrálo roli. Pokud už nebudou manželé, tak to má samozřejmě právní konsekvence od dědění, přes další věci. Předpokládám, že si s rozvodem svoje jmění rozdělí, nebo jestli to měli předem upravený v předmanželské smlouvě, tak to nevím. Rozhodně to nějaké konsekvence bude mít.