Koalice slibovala zpřísnit střet zájmů. Ruku pro to ve středu nezvedli lidovci ani poslanci ODS

V programovém prohlášení slíbila vládní koalice prosadit změny v oblasti střetu zájmů. Jenže to se nakonec nestalo. Pravděpodobně poslední možnost zpřísnit zákon a napravit jeho nedostatky měli poslanci ve středu. Celá koalice ale pro pozměňovací návrh, který by to alespoň částečně udělal, ruku nezvedla. „Návrh byl typickým přílepkem," vysvětluje poslanec ODS Ivan Adamec. Praha 16:24 22. ledna 2025

Adamec návrh projednával jako předseda Hospodářského výboru, který změnu nepodpořil. Poslanec se odvolával na Ústavní soud. „Ten v minulosti opakovaně označil přílepky za problematické,“ uvedl pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Připomněl tak rozhodnutí Ústavního soudu z konce loňského roku, který zrušil podstatné části zákona o střetu zájmů, a to právě kvůli způsobu, jakým byl schválen – tedy jako přílepek k zákonu, se kterým nesouvisel.

Pro návrhy zvedli ruku poslanci STAN, TOP 09 a Pirátů. Všech 30 přítomných poslanců z řad ODS hlasovalo proti. Stejně tak lidovečtí poslanci.

‚Poslední možnost‘

Autor návrhu, pirátský poslanec Jakub Michálek chtěl upravit jeden z nedostatků, který aktuálně platný zákon o střetu zájmů má. Zjednodušeně jde o to, že podle něj by měla být z veřejných tendrů vyloučena obchodní společnost, v níž má člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu více než 25 procent.

Jenže v zákoně o zadávání veřejných zakázek je napsáno, že vyloučen může být z výběrového řízení účastník pouze z důvodů uvedených v tomto zákoně. Nejedná se přitom o jediný nedostatek, který aktuálně platný zákon má.

Koalice se proto ve svém programovém prohlášení zavázala, že zákon novelizuje tak, aby byl funkční. „Zabráníme přílišné kumulaci politické, ekonomické a mediální moci, aby politická i hospodářská soutěž nebyly deformovány a probíhaly transparentně a za rovných podmínek. Stanovíme jasná pravidla pro vlastnictví médií a čerpání prostředků z veřejných rozpočtů,“ stojí v prohlášení.

Podle Lukáše Krause, člena pracovní komise Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, vláda také schválila koncepci boje proti korupci, která tento závazek také zmiňuje a rozvíjí. „Jak s ním vláda dosud naložila? Jedna novela je zaparkovaná ve Sněmovně a druhou změnu zákona zrušil Ústavní soud z procesních důvodů jako přílepek,“ uvedl Kraus pro iROZHLAS.cz.

Středeční hlasování tak podle něj bylo v rozporu s tím, co kabinet Petra Fialy (ODS) slíbil. „Část vládních poslanců tedy hlasovala v rozporu s vládním slibem a promarnila zřejmě poslední reálnou možnost v oblasti střetu zájmů cokoliv prosadit v tomto volebním období,“ podotkl.

Podle Adamce byl ale návrh namířen na jednu osobu, tedy šéfa hnutí ANO a aspiranta na příštího premiéra Andreje Babiše (ANO), který je majitelem Agrofertu. „Což není způsob, jak by se mělo dělat kvalitní a vymahatelné právo. Reálně by to dopadlo tak, že by Piráti na oko zakázali Andreji Babišovi účast v malých zakázkách, ale ten by se jich dál účastnil jako subdodavatel, zatímco by se stylizoval do role mučedníka,“ řekl Adamec.