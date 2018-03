3. 9. 2015 |Jan Šmíd, Anna Kottová |Zprávy ze světa

Do Paříže se dnes sjelo několik tisíc zemědělců s přibližně 1500 traktory. Protestovali tak proti zemědělské politice vlády a neuspokojivé situaci ve svém sektoru. V důsledku nízkých výkupních cen je prý pro ně stále těžší přežít. Francouzský premiér Manuel Valls už slíbil zemědělcům pomoc. Měli by dostat tři miliardy eur během příštích tří let.