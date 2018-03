zrakově postižení

29. 11. 2015 |Eva Rajlichová, Kateřina Součková |Technologie

Jedinečný vynález vědců z pražského ČVUT propojí klasickou bílou slepeckou hůl se specializovaným navigačním centrem. Bezdrátová technologie umožní pomocí chytrého telefonu spojit nevidomého s jeho navigátorem. Ten mu pomůže zorientovat se v neznámém prostředí nebo mu třeba poradí, do které police v samoobsluze sáhnout, aby si koupil přesně to, co chce.