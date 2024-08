Banky sníží úroky na spořících účtech. Další velký pokles úrokových sazeb ale analytička neočekává

Základní úroková sazba se opět snižuje, což podle ekonomické analytička Jany Klímové odpovídá očekávání finančního trhu. „Domácnostem to přinese především snížení úroků na termínovaných a spořicích účtech. Na to bychom si měli dát pozor,“ upozorňuje analytička v pořadu Jak to vidí… Jak to vidí... Praha 11:24 11. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Banky sníží úroky na spořících účtech, myslí si Klímová | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Základní úroková sazba se opět snížila, nově je na 4,5 %, tedy o čtvrt procentního bodu níže než předchozí hodnota. Momentálně je nejníž od února 2022. Bankovní rada ČNB ve stejném rozsahu snížila i lombardní a diskontní úrokovou sazbu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: ekonomická analytička Jana Klímová. Moderuje Zita Senková

„Odpovídá to očekávání finančního trhu,“ komentuje události analytička. „Očekávalo se, že zpomalování poklesu sazeb nastane, protože letos už ČNB snížila úrokovou sazbu čtyřikrát, dokonce o půl procentního bodu. Tentokrát to tedy bylo pouze o čtvrt a je jasné, že k žádnému dalšímu velkému snižování už nebude docházet. Pokles bude pokračovat, ale asi už to nebudou velké skoky.“

Význam pro domácnosti

Od sazeb centrální banky se odvíjí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Otázkou je, co tyto změny přináší domácnostem, ale i podnikům a trhu.

26:40 Ekonomka Švihlíková: Vysoké ceny energií škrtí český průmysl. Klíčové je udržet výrobní kapacitu Číst článek

„Domácnostem to přinese především snížení úroků na termínovaných a spořicích účtech. Na to bychom si měli dát pozor,“ upozorňuje analytička.

„Je nutné si účty sledovat, podívat se, jaké sazby banky udávají. Opravdu se očekává, že se budou úroky dále snižovat a je potom otázka, jestli se lidem u větších částek nevyplatí podívat se po nějakých výhodnějších investicích.“

Jak vláda řídí finance?

„Momentálně máme schodek skoro 200 miliard. Dostalo se nám ujištění od ministra financí, že naplánovaný schodek 252 miliard pro letošní rok bude dodržený. To je určitě možné, protože velká část příjmů se kumuluje v druhém pololetí,“ vysvětluje Klímová.

Banky během června poskytly hypotéky za víc než 24 miliard korun, nejvíce od března 2022 Číst článek

Výsledek hospodaření je momentálně za sedm měsíců roku 2024 nejlepší od začátku pandemie. Zároveň je ale pátý nejhlubší od vzniku České republiky.

„Tyto rekordy se bohužel objevují v posledních letech pořád. Schodky nabraly během covidu opravdu obrovských rozměrů, byly přes 300 a 400 miliard. Takže letošní výsledky považujeme za úspěch,“ přemýšlí analytička.

„Myslím si ale, že i sama vláda chtěla být ambicióznější a schodek snížit více. Výdaje státu jsou z více než 80 procent dané zákony, jako jsou třeba výdaje na důchody, na sociální dávky, na obranu. A nějaké významné kroky ke zvýšení příjmů státu už je v této době těžké udělat. Obzvlášť, když za rok začne kampaň na příští sněmovní volby.“

Zamotaná Liberty Ostrava

Situace kolem české hutnické společnosti Liberty Ostrava a.s. se stává stále více nepřehlednou. Zadlužená huť uzavřela smlouvy s polskou firmou Donquixote pro provoz rourovny a válcovny. Nejasnosti jsou také ohledně vlastnictví firmy. Papírově by ji měl vlastnit Kazach Serik Akhmetov.

Majitel Liberty nesmí nakládat s majetkem firmy. Soud vydal předběžné opatření Číst článek

„Spíš se neví, kdo za ním stojí. Firma sama o sobě nezveřejňuje žádné informace finančního rázu. Je prostě jen registrovaná na tohoto muže. Vedení Liberty tvrdí, že za firmou stojí významný ocelářský koncern Qarmet z Kazachstánu,“ vysvětluje analytička Klímová. To ale ověřoval insolvenční správce Liberty a vedení Qarmetu mu řeklo, že za firmou nestojí.

S obchodním ředitelem polského Donquixote Romanem Akhmetovem podle analytičky mluvili polští novináři z časopisu Puls Biznesa. „Řekl jim také, že za touto firmou stojí velká kazašská firma, ale odmítl říct její jméno. Protože si prý není jistý, že obchody s Liberty nakonec budou finančně výhodné. A že si v takovém případě koncern nepřeje být nějak poškozen. Což je opravdu zvláštní situace,“ říká Klímová s tím, že smlouvy Liberty s Donquixote jsou podepsané a očekává se, že začne výroba.