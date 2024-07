Liberty má spasit Donquixote. Nedostali jsme korektní informace o financování, říká zástupce věřitelů

Rozjet výrobu v části ostravských hutí má polská firma Donquixote. Věřitelé dostali od Liberty informaci, že spadá do ocelářské skupiny Qarmet z Kazachstánu. Podle veřejných zdrojů to tak nevypadá. Předseda prozatímního věřitelského výboru Liberty Petr Sprinz v pořadu Peníze a vliv řekl, že jeho členové také nedostali „úplně přesné a korektní informace, do jaké míry je zajištěno financování této společnosti”. Praha 8:00 30. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Areál Liberty Steel Ostrava | Zdroj: Profimedia

Situace kolem ocelárny Liberty Ostrava, která je od června v úpadku, se dál komplikuje. Podle insolvenčního správce Šimona Petáka se hodnota jejího majetku snižuje a firma nadále řízená managementem současného vlastníka, skupinou britského podnikatele s indickými kořeny Sandžíva Gupty, nemá reálný finanční plán pro příští měsíce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si podcast Peníze a vliv. Firmu Liberty má spasit společnost Donquixote, věřitelé si ale stěžují, že nedostali korektní informace o zdroji financování

Otazníky existují také kolem polské firmy Donquixote z Krakova, s níž podle zprávy insolvenčního správce vedení Liberty podepsalo dvě smlouvy na obnovení výroby v rourovně a válcovnách formou tzv. tollingu, a to již od srpna až do konce roku.

Firmu Donquixote ovládá podle polského obchodního rejstříku pětatřicetiletý Serik Akhmetov z Kazachstánu. Muž stejného jména pak také letos v dubnu založil stejnojmennou společnost s ručením omezeným i v Ostravě, s vkladem 20 tisíc korun. Liberty přitom dříve podle informací Českého rozhlasu sdělilo některým zaměstnancům a věřitelům, že jedná s kazašským státním ocelářským kolosem Qarmet a že Donquixote je člen této skupiny. Na dotaz Českého rozhlasu to v pořadu Peníze a vliv také potvrdil šéf prozatímního věřitelského výboru Petr Sprinz.

Existují reálné plány na zachování výroby v Liberty, řekl Stanjura. Počítá se i s částí pracovních míst Číst článek

„Je pravda, že takto to bylo prozatímnímu věřitelskému výboru předloženo, že se jedná o společnost, která spadá právě do této silné kazašské skupiny,” řekl Sprinz, který je partnerem právní kanceláře Resolv a v insolvenci Liberty zastupuje jednoho z největších věřitelů, státní pojišťovnu EGAP. Zároveň ale podle něj členové výboru nedostali od zástupců Liberty „úplně přesné a korektní informace, do jaké míry je zajištěno financování této společnosti”.

Z informací zdroje blízkého jednání navíc vyplývá, že firma Qarmet na následné dotazy popřela spojení s Donquixote. Mluvčí Liberty Kateřina Zajíčková ohledně firem Donquixote a Qarmet Českému rozhlasu sdělila, že se k těmto informacím firma nevyjadřuje.

Důvodem, proč se věřitelé mimo jiné zajímali o finanční situaci firmy Donquixote, je, že v Liberty není potřebný materiál a zájemce bude muset vše nakoupit.

Obnovit část výroby v Liberty má asi zájem exzbrojař Strnad. ‚Seriózně‘ o tom uvažuje i další skupina Číst článek

„Právě v průběhu insolvenčního řízení, respektive ještě dávno před zahájením insolvenčního řízení, se i podle veřejně dostupných informací bohužel projedl ten likvidní majetek, typicky zásoby, nedokončená výroba, šrot a podobně. A to jsou přesně věci, které mohly posloužit pro rozjezd další výroby. To nám aktuálně chybí, takže jakýkoliv zájemce, který bude mít zájem rozjet provozy, bude muset mít relativně velký objem financování, aby to vůbec provozně utáhl,” upozornil Sprinz.

Insolvenční správce Peták ve zprávě také uvedl, že spolu s věřitelským výborem připravují další kroky k ochraně majetku. Podle dostupných informací jde o omezení dispozičních práv, který má stále v Liberty současný majitel Sandžív Gupta a jeho management. Soud by mohl vydat předběžné opatření, které by rozhodování v některých klíčových oblastech jako je například financování huti nebo uzavírání větších smluv převedlo na insolvenčního správce.

Zájem o výrobu v provozech Liberty jako jsou rourovny či válcovny dříve vyjádřily i další tuzemské firmy. Například Třinecké železárny ze skupiny Moravia Steel kolem miliardáře Tomáše Chrenka, které o možné podpoře při převzetí Liberty také v minulých dnech jednaly s ministry vlády Petra Fialy. Moravia Steel výhledově nevyloučila i obnovu výroby samotné oceli v Liberty.

Zájem o druhovýrobu v ostravské huti měla také strojírenská skupina CE Industries podnikatele Jaroslava Strnada, Liberty s ní ale podle insolvenčního správce odmítla smlouvu podepsat.

Více o jednání kolem Liberty se dozvíte s audiu na začátku textu.