Bitcoin je pro extrémně hazardní hráče. Vůbec ne pro centrální banku, kritizuje ČNB ekonom Marek

Guvernér České národní banky Aleš Michl nedávno v rozhovoru pro Financial Times způsobil poprask tím, že by chtěl do rezerv banky nakoupit kryptoměnu bitcoin. Ten by podle Michla mohl tvořit až pět procent rezerv, centrální banka by na něj tedy vsadila 175 miliard korun. „U bitcoinu rozhoduje čistě panika, nebo euforie investorů," upozorňuje v pořadu Řečí peněz hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte a poradce prezidenta David Marek.

V Česku existuje poměrně silná komunita příznivců kryptoměn, navíc zde mnoho společností v kryptosvětě působí. Hlavní ekonom firmy Deloitte ale upozorňuje, že kryptoměny nejsou pro běžné investory vhodné.

Proč chce guvernér ČNB Aleš Michl přidat bitcoin do státních rezerv? Poslechněte si celý pořad Řečí peněz s hostem Davidem Markem, hlavním ekonomem poradenské společnosti Deloitte

„Přiblížím to na běžném příkladu. Když vám trenér či doktor doporučí sportovat, tak tím myslí, že byste měl běhat, plavat, jezdit na kole a dělat takové ty normální sporty. Určitě vám ale nedoporučí, abyste skákali s padákem z útesu, potápěli se pod ledem nebo dělali extrémní hloubkové potápění. A to je bitcoin,“ srovnává Marek a doplňuje:

„Bitcoin je pro odvážného spekulativního hráče, snad ani ne investora, ale opravdu hráče. A už vůbec ne pro centrální banku.“

Bitcoin se nedávno propadl, když americký prezident Donald Trump oznámil zavedení cel na Čínu, Kanadu a Mexiko. Podobným způsobem klesaly také akcie. Přestože akcie i kryptoměna podobně reagují na nějaký sentiment na trhu, podle poradce prezidenta je to z odlišných důvodů.

„Akcie reagují na to, že pokud se zavedou cla, tak to nejspíše bude znamenat negativní dopady na ekonomiky obou stran. To znamená i menší pravděpodobnou ziskovost firem v dané ekonomice, a to potom logicky znamená i důvod pro nižší ocenění a nižší hodnotu akcí. U bitcoinu je to čistě o tom, jestli je panika, nebo naopak nějaká euforie, zkrátka jaká psychologie vládne u investorů,“ vysvětluje ekonom Marek.

Kritická reakce na Michlův návrh zazněla i od premiéra Petra Fialy (ODS). „Myslím, že o takovém kroku by měl s vládou hovořit,“ uvedl s tím, že k takovému kroku se zatím nerozhodla žádná jiná centrální banka v Evropské unii.

Guvernérův nápad také rázně odmítla šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová. „Rada guvernérů, pravděpodobně i Generální rada, si myslí, že rezervy musí být likvidní, bezpečné a nesmí být podezřelé, že by souvisely s praním špinavých peněz nebo s trestní činností,“ uvedla Lagardeová.

Tvrdou kritiku schytal Michl také od svého předchůdce Jiřího Rusnoka, který to označil za naprosté šílenství.

Současný guvernér si i přes výtky nechal v ČNB vypracovat podrobnou analýzu o výhodách kryptoměny. Ekonom Marek ale upozorňuje, že je vždycky možné připravit analýzu, která bude odpovídat vašim představám. Podle něj už jednou analýzu, kterou vyhovovala Michlovi, centrální banka dodala.

Na jaké hodnotě by v současné době měla ideálně být úroková sazba? Co musí splňovat aktiva, která jsou v rezervách centrální banky? A mělo by se o České národní bance mluvit méně? Poslechněte si celé Řečí peněz ze záznamu v úvodu článku.