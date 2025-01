Evropská centrální banka odmítá Bitcoin v rezervách. ,Musíme mít bezpečné rezervy, ‘ řekla prezidentka

Lagardeová vyjádřila přesvědčení, že žádná členská země Evropské unie bitcoin do svých rezerv nezařadí. Uvedla, že rezervy musejí být likvidní a bezpečné a neměly by být zatíženy podezřením na praní špinavých peněz či další kriminální aktivity.

Guvernér ČNB Michl ve středečním rozhovoru s listem Financial Times uvedl, že předloží bankovní radě plán investic do bitcoinu. Pokud bude schválen, mohly by bitcoiny nakonec mít na celkových rezervách ČNB, které nyní činí 140 miliard eur (3,5 bilionu Kč), podíl až pět procent.

Michl chce, aby ČNB investovala do bitcoinů. Jiné západní banky rezervy v kryptoměnách nemají Číst článek

Analytici v reakci na slova guvernéra ČNB upozorňovali na to, že bitcoin je výrazně rizikové aktivum, což by mohlo být při jeho zařazení do rezerv problematické. Zároveň by se podle nich mohla ČNB dostávat do určitého střetu s ECB, která označuje vnitřní hodnotu bitcoinu za nulovou.

„Se svým kolegou z České republiky jsem hovořila a nechávám na něm, aby činil prohlášení podle své vůle,“ uvedla ve čtvrtek Lagardeová. „Jsem si však jistá, že je stejně jako my všichni přesvědčen o potřebě mít likvidní a bezpečné rezervy,“ dodala.

Ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas ve čtvrtek sdělil, že banka nebude výroky Lagardeové komentovat.