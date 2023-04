Výkupní ceny mléka jsou nižší a dál klesají. Pro spotřebitele dobrá, pro zemědělce špatná zpráva

Pro spotřebitele dost možná dobrá zpráva, pro zemědělce už méně: výkupní ceny mléka klesají. A tak musí producenti, ať už velká zemědělská družstva, nebo menší farmáři, zase o to víc počítat a přemýšlet, jak neskončit ve ztrátě. I když zatím je situace podle nich stále ještě únosná. Hradec Králové 21:22 8. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trend poklesu výkupních cen mléka vnímají menší farmáři i velká družstva (ilustrační foto) | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

„Za únor byla výkupní cena 12 korun a 95 haléřů za litr,“ popisuje situaci farmář Jiří Šedivý z Trutnovska. A dodává, že už bylo lépe. „Ke konci minulého roku jsme prodávali litr mléka za 14 korun. Takže cena stále padá.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pro spotřebitele dost možná dobrá zpráva, pro zemědělce už méně: výkupní ceny mléka klesají

Trend poklesu výkupních cen vnímají menší farmáři i velká družstva. Předseda představenstva družstva v Mžanech na Královéhradecku Luděk Homoláč připomíná, že ceny nejprve rostly – z 9 korun až k už zmíněným 14 korunám, ale aktuálně zase klesají. Kam až, se odhadovat nedá.

„Hlavně spotové mléko se prodává kolem 6 korun. A to je jasný signál, že je tady mléko, o které není zájem,“ říká Luděk Homoláč.

Mráz zasáhl květy meruněk, kvůli nízkým teplotám na řadě míst ani nemělo smysl zapalovat ohně Číst článek

Pro vysvětlení dodejme, že spotové ceny podle vysvětlení Zemědělského svazu České republiky jsou v tomto případě ceny volného mléka, za které si na volném trhu obchodují mlékárny mezi sebou.

Větší družstva situaci určitě nějakou dobu zvládnou, věří Luděk Homoláč. „Můžete do té doby, dokud na to budete mít finanční prostředky. Zatím peníze a zdroje máme, abychom částečně sanovali tyto rozdíly. Ale pokud bude takový trend trvat přes rok, tak si myslím, že to bude problém.“

„Musíte se tomu podřídit, myslím si, že je to na přežití. Teď je velká neznámá ohledně dotací, některé tituly ještě dosud nejsou schváleny a nevíme, jak máme postupovat. To nás teď tíží,“ uzavírá farmář Jiří Šedivý.