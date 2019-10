Nejníže za 26 let. Zpomalení růstu čínské ekonomiky se dostalo do ‚znepokojivé fáze‘

Čínský hospodářský růst se ve třetím čtvrtletí během celní války se Spojenými státy americkými zpomalil na šest procent, což je nejnižší úroveň za posledních 26 let. Oznámil to dnes čínský národní statistický úřad, podle něhož čínská ekonomika čelí relativně silnému tlaku. Ve druhém kvartálu činil růst hrubého domácího produktu (HDP) 6,2, v prvním 6,4 procenta. Peking 8:29 18. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínský hospodářský růst se ve třetím čtvrtletí během celní války s USA zpomalil na šest procent (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Čínský obchod poškodilo zvýšení amerických dovozních cel, ale největší dopad mělo podle agentury AP oslabení domácí výroby, investic a vnitřní spotřeby. Zpomalení čtvrtletního růstu je největší od roku 1993, kdy Čína začala o těchto údajích informovat.

Cíl hospodářského růstu stanovila čínská vláda pro letošní rok mezi šesti a 6,5 procenta. Podle analýzy agentury Reuters nemusí být ani nynější tempo růstu udržitelné. Vzniká riziko, že Čína takový vývoj akceptuje, místo aby přijala tvrdá opatření a otevřela víc svou ekonomiku.

„Zpomalení růstu čínské ekonomiky je silnější, než se čekalo, a dostalo se do znepokojivé fáze,“ napsala agentura. Podle ústavu Oxford Economics se růst čínského HDP do roku 2030 sníží na čtyři procenta, do roku 2040 na 2,8 procenta.