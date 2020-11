Babiš: Tendr na stavbu Dukovan není připravený, vláda by o něm neměla rozhodovat před volbami

O tématu by měl 9. prosince jednat vládní Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů. Podle premiéra Andreje Babiše ale tendr není dostatečně připravený.

Petříček o stavbě Dukovan Ruskem nebo Čínou: Nemůžeme opomíjet to, co si myslí tajné služby Číst článek

„Jsem názoru, že o takto důležitém tendru by neměla vláda rozhodovat 10 měsíců před sněmovními volbami. Tendr zatím není připraven, probíhají konzultace s Evropskou komisí, která musí vše notifikovat, což je priorita, na které nyní pracuje ministerstvo průmyslu a obchodu, notifikace bude trvat 1,5 roku,“ uvedl Babiš v SMS pro Radiožurnál.

Možné zdržení při vypsání tendru připustil i ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Mluvil o „drobném zdržení“. Jednotlivá ministerstva se totiž zatím neshodnou na zapracování bezpečnostních kritérií do zadávací dokumentace.



Radiožurnál minulý týden informoval o připomínkách bezpečnostní skupiny státu k zadávací dokumentaci, kterou k výběrovému řízení připravila společnost ČEZ. Podle bezpečnostních expertů dokumentace dostatečně nezohledňuje bezpečnostní zájmy státu. Doporučili také, aby stát v tendru vůbec neoslovoval rizikové dodavatele z Ruska a Číny.

Rusko a Čínu do tendru raději nezvat, radí experti. Nad dokumentem s reportérkou Radiožurnálu Číst článek

Premiér Babiš i ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček dlouhodobě opakují, že by se z tendru neměl předem žádný uchazeč vylučovat, protože by to pro Česko mohlo být finančně nevýhodné. Petříček naopak uvedl, že by vláda měla poslechnout varování bezpečnostních složek a rizikové uchazeče neoslovovat. Připustil, že jednotliví ministři v tomto zatím nemají jednotné stanovisko, ale dál o věci jednají.



Babiš na dotaz Radiožurnálu ohledně nejednotného postoje vlády odpověděl odmítavě. „Tato problematika se na vládě neprojednávala a ani to není v plánu,“ napsal v SMS.



V pondělí měla o tématu jednat Bezpečnostní rada státu. Schůze se ale odložila a nový termín zatím není.



Podle dosavadního plánu měl kabinet vypsat výběrové řízení do konce roku. Z prováděcí smlouvy mezi státem a společností ČEZ pak vyplývá, že do konce roku 2022 má ČEZ předložit výsledné hodnocení všech uchazečů. A stát z nich následně vybere vítěze.