Máme právo prověřit nárok na odklad splátek, psaly na webu ČSOB a Hypoteční banka. Větu už smazaly

Některé banky upozorňují, že případné zneužití splátkového moratoria by mohlo být chápáno jako úvěrový podvod. Požádat si o dočasné přerušení splátek na tři nebo šest měsíců umožňuje speciální zákon, který vláda prosadila jako jedno z opatření na pomoc lidem a podnikům ekonomicky zasažených pandemií koronaviru. Finanční domy oprávněnost nároku na odklad nekontrolují, na případné zneužití ale můžou přijít později. Praha 17:45 22. dubna 2020 Banky musí žádostem vyhovět, aniž by lidé museli dokazovat, že mají finanční problémy. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Už víc jak 210 tisíc Čechů nebo tuzemských firem požádalo banky o odklad splátek kvůli ekonomickým dopadům pandemie koronaviru. Vyplývá to z údajů, které od bank získal Radiožurnál. Zákon o splátkovém moratorium jim navíc zaručuje, že banky musí jejich žádostem vyhovět, aniž by lidé museli dokazovat, že mají finanční problémy. Postačí čestné prohlášení.

Některé žadatele ale mohla zmást krátká věta na webu ČSOB a jí vlastněné Hypoteční banky, která naznačovala něco jiného. Banka si v ní totiž vyhrazovala právo prověřit nárok na využití moratoria. „K oznámení odkladu nedokládáte žádné dokumenty, stačí vaše čestné prohlášení o nepříznivém vlivu koronavirové epidemie na vaši finanční situaci. Jen musíme upozornit, že máme právo váš nárok na odklad splátek případně ověřit,“ psaly se v jedné odpovědi v sekci častých dotazů.

V současnosti už tuto větu na internetových stránkách nenajdete. Společnost je po zaslání dotazů Radiožurnálu na to, z čeho banka své právo vyvozuje a jak by klienty prověřovala, smazala. Mluvčí banky Patrik Madle připustil, že věta mohla být pro klienty matoucí a vzbuzovat v nich dojem, že pracovníci banky budou žádost posuzovat: „Šlo pouze o snahu transparentně upozornit klienta na to, aby využil zákonného odkladu pouze v případě, kdy se ho skutečně týká negativní ekonomický dopadu pandemie covid-19, protože pouze pro takové případy byl zákon přijat.“

Příhoda ukazuje, že se banky můžou obávat podvodníků. Klienti bank sice mají na moratorium ze zákona nárok pouze tehdy, pokud se dostali kvůli pandemii do ekonomických potíží, banky to ale při vyřizování žádostí nezkoumají. Některé finanční domy v této souvislosti upozorňují, že pokud by někdo odložení splátek zneužil a banka by na to přišla později, mohl by to být pokus úvěrový podvod.

„V každém případě platí, že úvěrové riziko řídíme i v případě odložených splátek po celou dobu trváni úvěrového vztahu. Klienti, kteří o odklad požádají, aniž by jejich schopnost splácet byla pandemii jakkoli omezena, se vystavuji riziku podezření z úvěrového podvodu,“ potvrzuje například mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Důvěřovat nebo prověřovat?

Skutečnost, že banky musí žádostem vyhovět a klienti zase nemusí nic dokládat, ještě neznamená, že finanční domy případný podvod neodhalí. Na to, že někdo moratoria zneužil, můžou přijít později například při běžném vyhodnocování, zda se klienti nedostanou v budoucnu do problémů se splácením úvěrů nebo hypoték. České finanční domy ale budou k případným odhalením, zda si někdo splácení pozastavil podle zákona, přistupovat rozdílně.

Část zřejmě oprávněnost nároku nebude vůbec řešit. Jde například o Airbank, Monetu nebo mBank a další finanční domy. „Vzhledem k nestandardnosti situace je z našeho pohledu velmi obtížné říci, co vlastně oprávněný nárok je. Našim klientům věříme a rozhodli jsme se je v této situaci více administrativně nezatěžovat,“ říká Martin Podolák, ředitel divize úvěrových produktů mBank.

Jinak se k tomu ale staví například Raiffeisenbank. „Klienti podepisují prohlášení, kde deklarují, že odklad splátek uplatňují v souvislosti s pandemií covid-19. Pokud bychom v budoucnu přišli na skutečnost, že klientovo prohlášení bylo nepravdivé, budeme s ním tuto situaci individuálně řešit,“ uvedla mluvčí banky Petra Kopecká.

Trestní zákoník přitom za úvěrový podvod počítá s různými sazbami podle závažnosti podvodu. Pokud by škoda byla velmi rozsáhlá – tedy víc jak pět milionů korun - může to být až pět až deset let. Loni přitom policisté podle statistik trestných činů vyšetřovali téměř tři a půl tisíce případů s podezřením právě na úvěrový podvod. Souhrnná škoda u nich přesáhla jednu miliardu korun.

Screen z webu Hypoteční banky, kde dřív psali, že mají právo nárok na odklad prověřit. | Foto: Jakub Horáček | Zdroj: Český rozhlas