Firma Mattoni spustila v Kyselce moderní linku na výrobu nápojových plechovek

„Nová, supermoderní výrobní linka obohatila naše portfolio o poslední druh obalů, který nám chyběl. Nyní na trh dodáváme nealkoholické nápoje ve všech druzích nápojových obalů, od sudů po plechovky. Jsme v Česku prvním výrobcem, který pro balení svých minerálek využívá tento materiál,” uvedl generální ředitel společnosti Mattoni 1873 Alessandro Pasquale.

Instalovaná linka má zařízení poslední generace, která jsou na trhu k dispozici. Od příštího roku pojede linka na tři směny, zahájením jejího provozu vzniklo devět nových pracovních míst. Linka stojí na ploše 1300 čtverečných metrů a obsahuje více než 1,5 kilometru různých připojovacích potrubí. Každá plechovka absolvuje na lince dráhu dlouhou přes 210 metrů. Na plnou paletu se vejde 1512 půllitrových plechovek. Linka umí stáčet do dvanácti variant plechovkových balení.

„Za poslední tři roky jsme v rámci skupiny investovali do výrobních závodů více než jednu miliardu korun. A nezapomněli jsme ani na místo, kde se naše společnost zrodila, na karlovarský region a náš závod v Kyselce. Největší podíl investic tak směřoval ze všech výrobních závodů právě do Kyselky,” dodal Pasquale.

Do instalace linky a souvisejících úprav budovy, sirupárny, technického připojení a rozšíření skladů investovala firma více než 200 milionů korun, čímž se tento projekt řadí mezi největší investice do závodu Kyselka. Od roku 1991 společnost do jeho modernizace a výrobních kapacit investovala 1,8 miliardy.

Nápojové plechovky, do kterých se v Kyselce stáčejí nápoje, jsou plně recyklovatelné. O plnou cirkulaci nápojových obalů usiluje společnost Mattoni 1873 roky. Používá vratné skleněné obaly, u PET lahví a plechovek usiluje o lokální opakovanou recyklaci.

Skupina kolem mateřské společnosti Mattoni 1873, a. s. je největším distributorem nealkoholických nápojů ve střední Evropě. Své produkty v současné době vyváží do téměř dvaceti zemí světa. Ve všech zemích, kde skupina operuje, zaměstnává na 3200 zaměstnanců.