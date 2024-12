Největší hotel v Česku Hilton Prague změní vlastníka. Skupina PPF kupuje firmu Quinn Hotels Praha

Skupina PPF Renáty Kellnerové s rodinou kupuje společnost Quinn Hotels Praha, která vlastní největší hotel v Česku Hilton Prague. Na transakci upozornil server Hospodářské noviny. Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na stránkách. PPF obchod potvrdila, posílí tím nemovitostní divizi skupiny v oboru cestovního ruchu, zejména kongresové turistiky. Cenu transakce společnost neuvedla. Aktualizováno Brno 20:21 27. 12. 2024 (Aktualizováno: 20:40 27. 12. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do skupiny hotelů, kterou kupuje skupina PPF, patří největší hotel v Česku Hilton Prague | Foto: Jan Handrejch | Zdroj: Právo / Profimedia

„K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít především v oblastech služeb hotelového ubytování a služeb souvisejících s organizováním konferencí a kongresů. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno,“ uvedl antimonopolní úřad ke zjištění Hospodářských novin.

„Strategie PPF Real Estate se zaměřuje na komplexní přístup k investicím do nemovitostí a správě jejich portfolia ve všech segmentech, včetně cestovního ruchu a kongresové turistiky či pořádání koncertů,“ sdělil předseda představenstva a ředitel PPF Real Estate Holding Robert Ševela. „Investice do hotelu Hilton Prague perfektně zapadá do tohoto přístupu, který přispívá k vytváření dlouhodobé a udržitelné hodnoty díky aktivní správě nemovitostí,“ dodal.

Firma Quinn Hotels má irské vlastníky, jejím jediným akcionářem je lucemburská firma Quinn Group Luxembourg Hotels. Společnost to uvádí ve výroční zprávě za rok 2023 dostupné ve Sbírce listin. Podle účetní závěrky za minulý rok měla firma čistý obrat 1,3 miliardy korun a hospodaření v roce 2023 zakončila ztrátou 160 milionů korun, o rok dříve byla 239 milionů v zisku.

Ve výroční zprávě uvádí společnost také to, že podle ocenění nezávislou firmou CBRE měla k poslednímu prosinci 2022 hodnotu 250,4 milionu eur, tedy podle aktuálního kurzu eura více než šest miliard korun.

Cena? Až 8,25 miliardy

Podle poradenských společností, které noviny oslovily, se bude cena hotelu pohybovat v korunách mezi 6,25 a 8,25 miliardy. Nabídková cena má být podle Hospodářských novin nad 350 miliony eur, tedy v přepočtu podle aktuálního kurzu přes 8,8 miliardy korun.

PPF kupuje Quinn Hotels Praha prostřednictvím firmy PPF Real Estate. Hilton Prague, dříve hotel Atrium, byl dokončen v roce 1991, postavit jej nechala státní společnost Čedok ve spolupráci s francouzskou CBC Paris. Hotel má 11 pater a 791 pokojů, v minulosti hostil státníky, mimo jiné americké prezidenty Billa Clintona, George W. Bushe i Baracka Obamu, i filmové a hudební hvězdy. Kongresová část nabízí zhruba 5000 metrů čtverečních pro pořádání konferencí.

Investiční skupina PPF podniká v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. Skupina vlastní aktiva 44,1 miliardy eur, tedy asi 1,1 bilionu korun, a zaměstnává celosvětově 47 tisíc lidí.

Do skupiny patří například Air Bank, telekomunikační firmy Cetin a O2, mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), nemovitostní skupina PPF Real Estate Holding, strojírenská Škoda Group nebo provozovatel mýta v České republice CzechToll.

Majitelkou PPF je nejbohatší Češka Renáta Kellnerová s rodinou. Skupinu převzala poté, co její manžel Petr Kellner v březnu 2021 zahynul při havárii vrtulníku na Aljašce.