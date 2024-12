Liberecký kraj bude platit pokutu 6,5 milionu korun. Bez soutěže uzavřel smlouvu na dopravu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potrestal Liberecký kraj pokutou 6,5 milionu korun za podepsání smlouvy o dočasném zajištění veřejné dopravy na Českolipsku bez vyhlášení soutěže v roce 2019. Jde o druhý trest za tento postup, první, sedmimilionovou pokutu uloženou v roce 2020 zrušily správní soudy. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Liberecký kraj připraven pokutu zaplatit. Liberec 18:14 12. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Foto: Tomáš Adamec

„Kraj má povinnost zajistit dopravní obslužnost. Proto jsme museli v roce 2019 na Českolipsku postupovat tímto způsobem. Jinou možnost jsme tehdy ani neměli, neboť nám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nezákonně zakázal nakoupit akcie. Na podstatu tohoto problému jsme také několikrát upozorňovali. Pokutu, kterou nyní ÚOHS potvrdil, jsme však jako Liberecký kraj připraveni zaplatit. Máme na ni v rozpočtu vyčleněné peníze,“ uvedl mluvčí kraje Filip Trdla.

Liberecký kraj v závěru roku 2019 uzavřel bez vypsání veřejné soutěže smlouvu na dočasné zajištění autobusové dopravy na Českolipsku s ČSAD Česká Lípa. Zároveň kraj vyjednával o odkoupení akcií firmy, kterou chtěl začlenit do vnitřního dopravce.

Uzavření smlouvy bez výběrového řízení zdůvodnil nouzí, protože předchozí smlouva končila v polovině prosince. Podle ÚOHS si ale kraj situaci způsobil sám špatným plánováním.

„Obviněný neprokázal, že by měl celý proces zajištění dopravní obslužnosti vlastními silami pečlivě naplánován a že takový plán se nepodařilo realizovat na základě zcela konkrétních okolností, nad kterými neměl obviněný moc. Obviněný se do mimořádné situace, v jejímž důsledku zvolil cestu přímého zadání veřejné zakázky, dostal vlastním přičiněním, a to patrně z důvodu nedůsledného plánování nové koncepce spočívající v zajištění dopravní obslužnosti vnitřním dopravcem,“ uvedl ÚOHS.

Pokutu potvrdil i předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna, je pravomocná a kraj ji musí zaplatit.

„O uvedeném případu rozhodoval úřad, respektive předseda ÚOHS, již podruhé, neboť předchozí rozhodnutí z roku 2020 bylo vráceno správními soudy, které dovodily, že šlo o mimořádnou situaci, kterou mohl způsobit sám zadavatel, a úřad tedy případ posuzoval z tohoto aspektu,“ uvedl ÚOHS v tiskové zprávě.

Rozhodnutí může kraj napadnout správní žalobou u Krajského soudu v Brně, podání žaloby ale neodkládá jeho povinnost pokutu zaplatit.