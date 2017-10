Octavia, Fabia, Rapid. V Česku roste počet prodaných nových aut, nejoblíbenější jsou modely Škoda

V porovnání s loňskem stoupl prodej nových aut o 12 000. Ze značek je nejoblíbenější Škoda, pak Volkswagen a třetí je korejská značka Hyundai.

„Nejprodávanějšími vozy jsou Škoda Octavia, následovaná Fabií, Rapidem, Superbem. Pak tam máme Hyundai i30, Volkswagen Golf a na sedmou pozici už se nám dostala Škoda Kodiaq,“ citoval Jana Pokorného ze Sdružení dovozců automobilů Radiožurnál.

Lidé mají podle sdružení největší zájem o segment terénních aut a SUV. Nejoblíbenější karosérií je kombi.

Ze statistik také vyplývá, že v Česku klesá zájem o nová auta s dieslovým motorem. Zatímco loni přesahoval podíl registrací nových naftových vozidel na českém trhu 42 procent, letos už je to podle Jana Pokorného ze Sdružení dovozců automobilů o čtyři procenta méně.

„Pokleslo nám to na 38 procent, to znamená, tam je skutečně silný pokles. Doplnil nám to benzín. U elektra máme sice drobný nárůst, ale pořád registrace čítají jenom desetiny procenta,“ dodal Pokorný. Nejvíc se v České republice prodávají nová auta s benzinovým motorem.