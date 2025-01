Potrubní plyn už z Ruska neodebíráme, zkapalněného ale dovážíme rekordní množství, říká expert

Ukrajina zastavila od Nového roku tranzit ruského plynu přes své území. Pro Česko to znamená, že bude bez ruských dodávek. Politici v Česku i jinde v Evropě ale ujišťují, že alternativních zdrojů je dost. „Jde o velikou změnu, ale v kontextu událostí po roce 2022 to vlastně až taková změna není. Množství plynu z Ruska je ve srovnání s dobou před ruskou invazí na Ukrajinu marginální,“ říká odborník na energetickou bezpečnost Martin Kocůrek. Interview Plus Praha 0:20 3. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nedostatek plynu podle experta akutně nehrozí v žádné evropské zemi (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jednou z nejvíce dotčených zemí je podle něj Slovensko, které si donedávna mohlo účtovat velké tranzitní poplatky, nyní se ale dostává na samý konec dodávkového řetězce.

„Jako vnitrozemský stát nemá jinou možnost než využívat plynárenskou soustavu sousedních zemí a tím pádem více platit. Respektive je tu možnost zvýšené domácí těžby, ale to je v současnosti nepředstavitelné,“ uvádí.

Nedostatek plynu podle něj ale akutně nehrozí v žádné evropské zemi, a to včetně Moldávie, která má možnost alternativního zásobování přes Rumunsko.

„Touto cestou se ovšem výrazně prodraží, a to nejen s ohledem na poplatky, ale i původ plynu. Protože separatistické Podněstří dosud mělo velmi výrazně dotovaný plyn z Ruska,“ popisuje expert ze společnosti EGÚ Brno.

Daleko citelnější výpadek příjmů ovšem ukončení tranzitu znamená pro Rusko, které zároveň ztrácí další možnost zasahovat do veřejného mínění a politiky evropských zemí.

Kocůrek zároveň podotýká, že Evropa z Ruska dále odebírá zkapalněný zemní plyn, a to dokonce ve zvýšené míře, protože rok 2024 byl z tohoto hlediska rekordním: „Nárůst se týká i produktů chemického průmyslu dodávaných do Evropské unie. Takže jedné závislosti se zbavujeme, ale stále využíváme jiné cesty, jak do Ruska posílat peníze.“

A co ukončení dodávek z Ruska znamená pro Česko? „V prvé řadě se snad přestaneme bavit o tom, zda odebíráme či neodebíráme ruský plyn. Ne, protože na Slovensku nebudou přebytky ruského plynu, který by čeští obchodníci nakupovali,“ poznamenává.

Zásobování Slovenska bude také znamenat lepší využití české plynové infrastruktury, která je pro domácí spotřebu naddimenzovaná.

„A odpadne také faktor toho, co Rusko provádí s dodávkami plynu, což se výrazně propisuje do jeho ceny. Obchodníci nebudou muset toto riziko zakomponovávat do cen a očekávám tak jejich stabilizaci či pokles v rámci evropského trhu,“ uzavírá Kocůrek.

