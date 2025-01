Zastavení tranzitu ruského plynu bude mít na EU malý dopad. Jde spíše o tranzitní poplatky, říká expert

Ukrajina ve středu zastavila tranzit ruského plynu do Evropské unie. Skončil totiž pětiletý kontrakt ruské společnosti Gazprom a ukrajinského Naftogazu a Kyjev se rozhodl smlouvu neprodloužit. Moskva totiž prodejem suroviny financuje pokračující válečnou agresi proti Ukrajině. „Dopad toho, že plyn přestane proudit přes Ukrajinu, bude na evropský plynový trh naprosto marginální,“ ujišťuje bývalý ředitel české pobočky firmy E.ON Martin Záklasník. Rozhovor Praha 21:40 1. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Do jaké míry je z vašeho pohledu podložené rozhodnutí ukrajinské strany – argument, že se nechce dál touto cestou fakticky podílet na financování ruské válečné agrese? A přichází tak Rusko o důležitý zdroj příjmu?

Nákup ruského plynu samozřejmě vede k financování ruské agrese. Pro představu, když bychom to kvantifikovali, tak ta jenom z ukrajinské tranzitní trasy, která ve středu přestala fungovat, Rusko podle agentury Reuters utržilo ročně něco jako 5 miliard euro. A Ukrajina za ten tranzit inkasovala jen něco v rozmezí 800 milionů až 1 miliarda euro. Čili jsou to nemalé peníze.

Musíme si ale uvědomit, že to není jediná cesta, kudy Rusko vyváží plyn do zemí Evropské unie. Existuje ještě jižní koridor přes TurkStream a Rusko navíc ještě vyváží LNG plyn. Čili ty ruské příjmy z vývozu, které mohou financovat a financují válku, jsou pochopitelně vyšší než 5 miliard eur.



A nakolik opodstatněné můžou být výhrady slovenské vlády, že Kyjev porušil závaznou dohodu? Obstojí podobné tvrzení, pokud Ukrajinci pouze neprodloužili dosavadní kontrakt?

Úplně tomu nerozumím. Vlastně jsem nikde v masmédiích nenašel nějaké logické vysvětlení. Ta dohoda vypršela v úterý o půlnoci, každá dohoda je vždycky výrazem svobodné vůle smluvních stran. No a když jedna z těch smluvních stran říká, že to už prodloužit nechce... Spíš v tom vidím ze strany Slovenska určitý boj o tranzitní poplatky. Protože pokud plyn přestane téct přes Slovensko, tak Slovensko samozřejmě přestane inkasovat tranzitní poplatky. Takže tohle bych v tom spíše viděl, než skutečnost, že by Ukrajina porušovala nějaké dohody.

Martin Záklasník Martin Záklasník působil v různých manažerských pozicích v České republice i v zahraničí. Prošel různými sektory businessu – od consultingu, přes IT a telekomunikace až k energetice. Působil například v pozici generálního ředitele české pobočky společnosti E.ONu s cílem transformovat firmu na moderní a udržitelnou energetiku. Je zakladatelem společnosti SINLEI.

Existují jiné trasy

Pokud tedy dodávky plynu z Ruska přes Ukrajinu klesly od dnešního rána na nulu, bude to mít bezprostřední anebo dlouhodobější dopad na státy, kam touto cestou surovina dosud proudila?

Myslím si, že plynu je dostatek. Rozhodně to není nějaká plynová krize nebo nouze. Plyn může lehce zdražit v zemích jako je Slovensko nebo Maďarsku, i když i to je otázkou. Rozhodně si nemyslím, že to nějakým zásadním způsobem ovlivní evropský trh nebo trh s plynem, protože nejenže existují alternativní trasy, ale existuje i možnost ten plyn nakoupit někde jinde a dopravit ho jinudy. Znovu opakuji – dopad toho, že plyn přestane proudit přes Ukrajinu, je na ten evropský plynový trh naprosto marginální.

A nakolik citelně je zasaženo Slovensko? Jaké se tam nabízejí alternativní cesty dodávek plynu? Může být pro Bratislavu zajímavá nabídka české vlády, že poskytne sousedům zdejší kapacity pro přepravu plynu?

Určitě. Myslím si, že český přepravce Net4gas umí plyn přepravit i ze západu. Slovensko ještě může teoreticky plyn koupit i z TurkStreamu, ale myslím si, že především využijí cestu přes české území.

Dnes jsem Slovensku zopakoval nabídku pomoci při zajištění stabilních dodávek plynu západní cestou. Díky strategickým investicím, které se pod vedením @STANcz na @mpo_tweetuje udály, a robustní infrastruktuře je Česko připravené na ukončení tranzitu přes Ukrajinu. Zároveň máme… — Lukáš Vlček (@MinistrVlcek) December 30, 2024

Otázka je, za kolik Slovensko ruský plyn nakupovalo. A za kolik bude nakupovat ten, řekněme, západní plyn, který buď přichází z Norska nebo z LNG terminálů. Nicméně poté, co Německo od středy zrušilo tranzitní poplatek pro přepravu plynu přes své území, tak si nemyslím, že by tam muselo nezbytně dojít k nějakému významnému zdražení. Samozřejmě ale neznám ty kontrakty, které měl SPP (Slovenský plynárenský priemysel) přímo s ruským Gazpromem.

Ani Česko by tedy tu stopku pro dodávky plynu přes Ukrajinu nemělo prakticky nemělo pocítit?

Nemělo by to pocítit vůbec. Osobně se domnívám, že největším tématem pro Slovensko z hlediska této krize, je rozdělení tranzitních poplatků. Slovensko se dostává ze situace, kdy inkasovalo tranzitní poplatky v nemalé výši něco mezi 300-500 miliony eur ročně. Ty ale nejednou mít nebude, a dostává se do situaci, které plynaři říkají „stav na konci trubky“. Což je vždycky složité, protože závisíte na těch, jejichž územím prochází ta trubka před vámi.

Jak si ale vysvětlit, že podle pondělního sdělení Net4gas do Česka proudilo v závěru roku až 95 procent plynu z východu, tedy z ruských zdrojů?

To se skutečně děje už od listopadu a já si myslím, že to bylo záměrné rozhodnutí, protože nakoupit ruský plyn bylo zkrátka levnější. Jsem přesvědčený o tom, že ruský Gazprom chtěl tohle používat jako argument pro různé účastníky na tom trhu, kteří si pak mohli říkat: „Vidíte? Ten ruský plyn je levnější a my budeme muset nakupovat dražší.“ Právě proto se do Česka v průběhu měsíce listopadu a prosince dostávalo skoro 100 procent ruského plynu. Nicméně, když se podíváme na celý rok 2024, tak podíl toho neruského plynu byl někde okolo 55 procent.