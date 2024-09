Ekonom: Ani s rostoucím státním schodkem nejsme v dluhové spirále. Kraje a obce mají velké přebytky

Na návrh rozpočtu pro příští rok si veřejnost počkala do uplynulé sobotní půlnoci. Vláda jej připravovala za přizavřenými dveřmi, ale nakonec odpovídá zadání, že by schodek měl být 230 miliard. „Česko patří k zemím, které mají rozumnější výhled. Stabilizaci rozpočtu bych očekával mezi 44 až 45 procenty hrubého domácího produktu,“ předpovídá v pořadu Řečí peněz Českého rozhlasu Plus hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. Praha 23:22 5. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Bureš, ekonom | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Obsluha státního dluhu přesáhne 100 miliard korun. Ekonom Bureš není k trendu velkých schodků jednoznačně skeptický. „Je důležité poměřovat to vůči hrubému domácímu produktu,“ doporučuje a ujišťuje, že se Česko nenachází v dluhové spirále.

I když se tuzemský hospodářský vývoj podle predikcí mírně zpomalí, tak se udrží okolo pěti procent. „I když bude dluh narůstat, ale tak se oproti tomu nominálnímu hrubému domácímu produktu spíše v nejbližších letech stabilizuje,“ vyvozuje Bureš.

„V tomto ohledu Česko spíš patří k zemím, které mají rozumnější výhled. Stabilizaci rozpočtu bych očekával mezi 44 až 45 procenty hrubého domácího produktu,“ předpovídá expert.

Kam s přebytky?

Kraje a obce hlásí i v tomto roce rekordní přebytky peněz, které mají na svých účtech. „Je to špatná zpráva, protože se ukazuje, že systém rozdělování peněz není úplně efektivní,“ podotýká ekonom.

„Obce by zpravidla měly většinu těchto peněz proinvestovat, ale z nějakého důvodu to nedokážou. Přebytky jsou velké a je to dlouhodobější problém. Řada českých obcí je skutečně velmi malých a nedokážou peníze efektivně investovat,“ vysvětluje Bureš.

Právě roztříštěnost státní správy z hlediska počtu obcí na počet obyvatel označují čeští i zahraniční experti za nemalý problém. Pomoci by tomu mělo plánované slučování územních celků, s čímž by se efektivnější rozpočtové rozdělení mělo pojit.

Proč vláda nevyšla více vstříc odborům? A je ohrožena kvalita státní správy?