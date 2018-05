Trump na poslední chvíli prodloužil Evropě výjimku na dovoz oceli a hliníku

Prezident Donald Trump držel všechny strany v napětí do poslední chvíle, Bílý dům vydal zprávu o prodloužení výjimky jen několik hodin před koncem té původní. Uvalení amerického cla se odkládá nejen pro Evropskou unii, ale také pro sousední země - Kanadu a Mexiko.

„Vláda prodlužuje jednání s Kanadou, Mexikem a Evropskou unií o závěrečných 30 dní. Ve všech těchto jednáních se vláda zaměřuje na kvóty, které omezí dovoz, zabrání překládce a ochrání národní bezpečnost,“ uvádí se ve vládním prohlášení.

Jižní Korea je osvobozena od cel, protože se dohodla na kvótách v rámci jednání o aktualizaci vzájemné obchodní dohody. Korea souhlasila, že sníží dodávky ocele do USA z loňské úrovně o zhruba 30 procent. Cla na hliník však stále platí i pro Koreu.

EU, Kanada a Mexiko trvají na tom, že nepřijmou kvóty, aby získaly trvalé výjimky z cel. Kanada je největším vývozcem ocele do USA.

EU každoročně vyveze do USA ocel za 6,4 miliardy eur (163,8 miliardy Kč). Unie pohrozila, že pokud na ni Spojené státy uvalí cla, zavede vlastní odvetná cla na americké zboží od kosmetiky po motocykly, jehož roční hodnota dovozu do EU dosahuje 2,8 miliardy eur.

Podle dřívějších zpráv německých médií USA požádaly EU, aby dobrovolně omezila vývoz ocele a hliníku do USA na 90 procent průměrné úrovně z let 2016/2017. To by představovalo snížení vývozu o 16,3 procenta. Evropská komise však tento požadavek odmítla a označila ho za nepřijatelný.

O další měsíc se tak prodlužuje doba, kterou mají obchodní partneři Spojených států na to, aby se dohodli na trvalém vynětí z cel, která Donald Trump zavedl v březnu – 25% na ocel a 10% na hliník.