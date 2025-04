Trumpova cla zdraží Američanům oblečení z Číny. Doplatí na to spíš chudí a ženy, říká novinářka

Cla, která v uplynulých týdnech ohlásil americký prezident Donald Trump, dopadnou výrazně i na oděvní průmysl. Většina oblečení se do USA dováží a americkým zákazníkům se tak v krátkodobém horizontu zvýší ceny textilu až o 64 procent. „Jakákoliv cla na oděvy zatíží víc ženy a nízkopříjmové domácnosti. Je to de facto degresivní zdanění,“ upozorňuje pro Český rozhlas Plus Tereza Zavadilová, komentátorka serveru Newstream. Washington 12:26 29. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tereza Zavadilová, šéfredaktorka webu Newstream | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Vinohradská 12

Na zdražení textilu pro Američany upozornilo výzkumné centrum při Yaleově univerzitě. Trumpova cla a následné zdražení zasáhnou více nízkopříjmové domácnosti a také ženy. Dámské oblečení se totiž už řadu desetiletí ve Spojených státech daní a clí vyšší sazbou než pánské, nyní je rozdíl asi 3 procenta. Proč?

Jsou to historické daně, které se vyvíjely s tím, jak se vyvíjela pánská i dámská konfekční móda. Když se začaly někdy v polovině 19. století hromadně vyrábět pánské oděvy, tak šlo hlavně o oděvy pracovní a o uniformy.

Ženské oděvy se masově nevyráběly, protože byly hrozně složité. Obsahovaly korzety, měly mnoho vrstev a nešlo to vyrábět konfekčně. Šaty se tak šily jenom na zakázku.

Z pánského oděvního průmyslu se stalo odvětví se silnou lobby. A už od 19. století prosazovalo cla, aby levné dovozy neškodily americkým domácím výrobcům.

Pánský oděvní průmysl dominoval až do 50. let 20. století. Až v tu dobu vznikla dámská masová konfekce, která se hodně dovážela ze zahraničí. A cla se na dámskou módu začala vyvíjet organicky a chaoticky. Najednou se začaly ve velkém dovážet dámské šaty, tak se na ně dala vysoká cla, vyšší než třeba na pánské obleky.

Móda pro ženy

Jak se na této nerovnosti odrazí zvýšení dovozních cel, které Donald Trump uvalil mimo jiné na země, kde se vyrábí nejvíc textilu importovaného do Spojených států?

Trump uložil nejvyšší cla na dovážené oděvy z Číny, a to až 145 procent. Tím rozdíl mezi cly na dámské a na pánské zboží vlastně srovnal.

Rozdíly ale zůstaly u oděvů z jiných zemí. Největší jsou dnes u košilí, na pánskou košili je sazba 8 procent a na dámskou 15 procent. Rozdílné sazby zůstávají také na dovoz z Evropy, z Bangladéše a dalších zemí.

Ačkoliv cla uvalená na Čínu ten rozdíl srovnají, tak ale 70 procent oděvů, které se prodají na území Spojených států, jsou ženské oděvy. Jakákoliv cla na oděvy tak zatíží víc ženy a nízkopříjmové domácnosti. Je to de facto degresivní zdanění.

Podle statistik amerického ministerstva práce také domácnosti víc utrácejí za dámské oblečení než za pánské, ročně je to v průměru víc o 250 dolarů. Souvisí to s vyššími cly, nebo spíš s tím, že ženy nakupují oblečení častěji?

Ženy nakupují oblečení častěji. Vychází to z historických jevů, z toho, jak vznikala dámská móda, jaké jsou nároky na oděvy pro muže a ženy. Ženy nosí mnohem víc kusů oblečení, mnohem rychleji se také dámská móda točí. Také módní přehlídky jsou cíleny většinou na ženskou módu, kolekce se dováží několikrát do roka.

Zato pánská móda je z podstaty konzervativnější, vydrží déle a muži tolik oblečení nemění.

Růžové daně

Vedle těchto takzvaných růžových cel, které míří spíš na ženy, mluví ekonomové také o růžových daních. Tím jsou opět míněny produkty určené pro ženy. O co jde a jakých produktů se to týká?

Nejsou to často přímo daně, které by nakázal stát. Někdy to jsou zažité rozdíly v tom, že zboží, které kupují ženy, je z nějakého dovodu dražší než to stejné nebo velmi podobné, co kupují muži.

Je to podobné jako u platů, kde ženy dostávají za stejnou nebo podobnou práci nižší mzdy než muži.

Nejvíc křiklavým případem jsou kadeřnické služby. Pánské stříhání je mnohem levnější než dámské. Také se to týká různých služeb, třeba kosmetiky, kde jsou deodoranty nebo krémy pro ženy opět dražší než ty pro muže.

Hodně se teď mluvilo o takzvané menstruační chudobě, protože se to týká právě menstruačních vložek. Vláda Petra Fialy (ODS) odmítla přesunout dámské vložky z 21procentního zdanění do nižší sazby. Přitom v mnoha zemích vložky nejsou zatížené třeba žádnou daní právě proto, že je ženy kupovat musí. I tato problematika patří do takzvaných růžových daní.