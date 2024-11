Vlaky pro střední Čechy nepřijdou včas, říká šéf ROPID. ‚Nemusí je zajišťovat České dráhy,‘ dodává radní

České dráhy zrušily největší soutěž na nové vlaky za 42 miliard korun. Praha prý nespecifikovala požadavky. Středočeský radní pro dopravu Petr Borecký (STAN) v rozhovoru Radiožurnálu řekl, že právě České dráhy nemusí být tím, kdo bude zajišťovat železniční dopravu po roce 2029. Ředitel Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) Petr Tomčík pak doplnil, že dodání vlaků se nestihne a bude potřeba přechodné období. Rozhovor Praha 22:37 19. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Praze a Středočeskému kraji končí smlouva na provoz vlaků s Českými drahami v roce 2029 (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pane radní Borecký, jaká konkrétní rizika podle vás nese odsouvání termínů?

S Českými drahami máme smlouvu do roku 2029 a jen dodávka nových vlaků v podmínkách současné Evropy trvá několik let. Je potřeba mít co nejdříve vysoutěženého nového dopravce, aby stihl objednat nové vlaky.

V současné době také probíhají modernizace na železničních koridorech, například Praha-Beroun, kde bude probíhat konverze ze stejnosměrného napájení na střídavé a hrozí, že po roce 2029 na nich nebude s čím jezdit.

Jsou nové vlaky pro Pražskou integrovanou dopravu opravdu potřeba? Nedají se použít stávající?

Stávající CityElefanty samozřejmě budeme využívat i do budoucna. Jsou rozděleny na dvě skupiny. Starší část měla být po roce 2029 vyřazená. Mladší část CityElefantů měla ještě několik dalších let jezdit.

Část dopravy pomocí starších vlaků řešit jde, ale je to nouzové řešení, ke kterému by nemuselo vůbec dojít, kdyby Praha k věci přistupovala aktivněji.

Je logický postup Českých drah, které tendr zrušily, nebo šlo situaci řešit jinak?

To je otázka na České dráhy, protože z mého pohledu, jako jednoho z objednatelů dopravy, jsou České dráhy pouze jedním z dopravců. Středočeský kraj bude soutěžit železničního dopravce a já v tuto chvíli nemůžu říct, jestli to po roce 2029 budou České dráhy nebo někdo jiný.

Přechodná doba

Pane řediteli Tomčíku, náměstek primátora Prahy pro dopravu Zdeněk Hřib sliboval souhlasy do září, později do listopadu a nyní hrozí posun až do příštího roku. Proč se to stále posouvá?

Společný tým Středočeského kraje a Prahy dokončuje zadávací dokumentaci a smlouvu samotnou. To znamená...

Středočeský kraj má údajně hotovo.

Nemá. Středočeský kraj má schválený jenom předzáměr, mají schválenou pouze koncepci a samotný záměr se ještě bude schvalovat v Radě Středočeského kraje. To musíme rozlišovat. V současné době nelze nic vypsat, protože zadávací dokumentace, včetně smlouvy, bude hotová až v polovině ledna 2025.

Proč bude hotová až v polovině ledna příštího roku? Tendr se řeší minimálně dva roky, České dráhy v roce 2020 sondovaly možnosti. Proč se to tak zdržuje?

To je právě ten důvod, proč České dráhy v současné době ten tendr řeší, protože začaly hodně v předstihu. Praha a Středočeský kraj společně definovaly technické požadavky a standardy na ty společná vozidla…

Vy říkáte, že jste je definovali, ale České dráhy říkají, že jste je právě nedefinovali.

Definovali jsme je. Na profilu zadavatele, Středočeského kraje, již visí technické požadavky a parametry na nová vozidla.

A bohužel tendr Českých drah se s těmito požadavky neshoduje zejména s ohledem na délku soupravy. České dráhy začaly soutěžit dřív na délku souprav 110 metrů. Vyjádření Správy železnic říká, že maximální délka soupravy může být pouze 106 metrů. To znamená, České dráhy tendr musí zrušit.

Nebojíte se toho, že se to nestihne do roku 2029, kdy končí stávající smlouva? Podle středočeského radního pro dopravu Petra Boreckého (STAN) samotné dodání může trvat několik let?

Ano, je to tak. Realizovali jsme předběžné tržní konzultace se čtyřmi výrobci kolejových vozidel napříč Evropou. Výroba včetně schvalovacího procesu trvá zhruba čtyři roky.

To znamená, že musíme uvažovat o náhradním řešení. Určitá přechodná doba, kdy bude potřeba zajistit dopravu po roce 2029, než budeme mít společná vozidla se Středočeským krajem, tu bude.

To znamená, že vy už teď počítáte, že se to nestihne?

Děláme vše pro to, abychom to stihli. Dodávka vozidel bude hotová až v průběhu roku 2030. To je už známá věc. I kdyby se soutěž vypsala teď, vlaky se po čtyřech letech výroby dodávají v sekvencích. Každý půl rok přijde 20 vozidel.

Pro první nasazení jich potřebujeme 60, tudíž jejich nasazování do provozu bude během pátého roku probíhat postupně. To znamená, až po roce 2029, po dobu celého roku 2030.

Proč se udělení souhlasu stále neprojednalo a odsouvá se, když říkáte, že specifikace jsou již určené?

Čekali jsme na finalizaci předběžných tržních konzultací. To je předpokladem ke schválení záměru a vyčíslení zakázky. V současné době výbor pro dopravu hlavního města Prahy tento záměr schválil a předpokládáme, že se stihne projednat ještě na prosincové schůzi zastupitelstva.

Proces tak jako tak není zdržený nebo na kritické cestě. Zadávací dokumentace, včetně smlouvy a samotného vypsání tendru vypsání, bude hotová nejdříve v druhé polovině ledna 2025. V tu chvíli může hlavní zadavatel, Středočeský kraj, na svém profilu informace zveřejnit a soutěž vypsat.