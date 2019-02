Český export do zemí Evropské unie je nejvyšší za šest let. Vývoz do Německa ale stagnuje

Podíl českého vývozu do zemí Evropské unie se loni dál mírně zvýšil a dosáhl 84,1 procenta, což je nejvíc za posledních šest let. V roce 2012 to bylo, v přeshraničním pojetí, 81 procent. Před 20 lety ale byla závislost na EU ještě vyšší - 86 procent. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Praha 15:25 10. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český statistický úřad | Foto: Tomáš Adamec

Do EU směřoval loni vývoz v hodnotě 3,7 bilionu z celkového exportu ve výši téměř 4,4 bilionu korun. Jak ale upozornil Svaz průmyslu a dopravy, Česko je ve skutečnosti závislé na vývozu jen do několika málo zemí. Deset největších exportních trhů v EU se na českém vývozu do Evropské unie podílí z 88 procent.

„Těchto deset zemí se zároveň podílí na celkovém českém exportu ze 74 procent. Jinými slovy ze tří čtvrtin je českých export závislý na pouhých deseti zemích, což představuje pro ekonomiku riziko, že oslabení poptávky na těchto trzích nebudou české firmy schopny vykompenzovat prodejem v jiných částech světa,“ uvedla mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Eva Veličková.

Hlavním obchodním partnerem České republiky zůstává Německo. Export tuzemských firem do Německa byl loni opět rekordní, meziročně se však zvýšil pouze o 2,8 procenta na 1,42 bilionu korun, což je nejnižší růst od roku 2009. Na celkovém exportu se vývoz do Německa podílel 32,4 procenty.

Vývoz silničních vozidel a jejich dílů do Německa v uplynulém roce výrazně oslabil. „Automobilový průmysl coby motor česko-německého obchodu navíc prochází dosud nevídanou transformací, od spalovacího motoru k elektromobilitě, od dopravního prostředku ke službě, což je obří výzva,“ uvedl výkonný člen představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory Bernard Bauer.

Hlavním trhem mimo EU byly loni USA, kam směřoval český vývoz za 91 miliard korun.