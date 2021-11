Afghánistán se propadá do humanitární krize

Letní záběry překotného odchodu spojeneckých jednotek z Afghánistánu a příchodu bradatých bojovníků Tálibánu do Kábulu provázely obavy, jak si bude počínat nový režim, co se například stane se ženami, kterým se před tím nabízely možnosti vzdělávání a uplatnění ve veřejném životě. A stejně důležité byly úvahy, jak se k islamistické vládě postaví velmoci. Tři měsíce poté Afghánistán čelí jiné, zcela akutní hrozbě, kterou je nedostatek potravy. Komentář Praha 20:31 30. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocnice v Afghánistánu se plní podvyživenými dětmi, kterých kvůli krizi neustále přibývá | Zdroj: Profimedia

Více než polovina ze 40 milionů Afghánců, z toho přes tři miliony dětí mladších pěti let, bude v nastávajících zimních měsících ohroženo hladem. Dokud v zemi byli američtí a další spojenečtí vojáci, v zemi přes všemožné potíže zahraniční pomoc zajišťovala dodávky potravin polovině obyvatelstva. Ty se nyní do země dostávají ve zcela omezeném rozsahu.

Důvodem jsou nevyřešené vztahy mezi Tálibánem a zahraničními velmocemi, které na nových vládcích v Kábulu požadují to, že se země opětovně nestane základnou pro teroristické organizace jako Al-Káida.

Západ navíc chce, aby Tálibán dodržel sliby provázející dohodu o odchodu spojeneckých jednotek, že v zemi budou garantována základní lidská práva. Jejich dodržování má nejen obecný význam, ale má zcela konkrétní dopady na životy mnoha Afghánců, zvláště těch, kteří tak či onak spolupracovali nejen s Američany, ale třeba se zahraničními humanitárními organizacemi. A kteří jsou bojovníkům Tálibánu à priori podezřelí.

Nevalné vyhlídky

Noví vládci v Kábulu prosazují, aby vzhledem k akutní hrozbě hladomoru pomoc zvenčí přišla co nejdříve a bez předběžných podmínek. Vystavuje tak Západ dilematu. Organizace potravinových dodávek se neobejde bez spolupráce s Tálibánem a nejen Washington se chce vyhnout čemukoli, co by se dalo vyložit jako přijetí nového režimu.

Pro Spojené státy je nepředstavitelné uznat vládu, kde ministrem vnitra je Sijaruddín Hakkání, představitel klanové sítě, která v minulosti podnikla řadu smrtelných atentátů na americké jednotky.

Jenže trvat nadále na embargu vůči Afghánistánu znamená udržet a v nejbližších měsících ještě zásadně zhoršit beztak bídnou situaci v zemi, jejíž ekonomika se letos propadla o 40 procent a kde produkci potravin poznamenalo výjimečné sucho.

Bezprostřední afghánské vyhlídky jsou nevalné. Příchod zahraniční pomoci předpokládá alespoň provizorní dohodu o její organizaci a rozdělování, která zajistí, že pomoc neskončí jen u lidí loajálních režimu, vůči němuž je řada obyvatel přinejmenším nedůvěřivá a který není ochoten k potřebným kompromisům.

Protože v zemi je pod tlakem ještě radikálnějších skupin, jako je teroristická organizace Islámský stát.

