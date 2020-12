Andrej Babiš jako očkovací vůdce? Dost nebezpečná hra

Kdyby z něho vyzařovalo odhodlání napomáhat z pozice nejvyššího státníka v zemi spolupráci všech složek ohromné logistické operace, která vyžaduje propojení mnoha rezortů, ale třeba i spolupráci s kraji. A vahou své premiérské funkce podporovat zejména ministra zdravotnictví a jím jmenovaného koordinátora vakcinační strategie – Zdeňka Blahutu.

Bohužel leccos napovídá, že Andrej Babiš spíš zahájil svou další politickou kampaň, která má jasný cíl: předvést šéfa hnutí ANO jako očkovacího hrdinu, který národu přinesl vakcínové vysvobození z pandemické mizérie.

Svědčí o tom už samotný fakt, že Babiš prakticky vůbec nezmiňuje Zdeňka Blahutu a jeho devítičlenný tým, na němž teď leží hlavní zodpovědnost za logistickou podporu a koordinaci rychlého proočkování populace.

Leccos přitom napověděl sám Blahuta v nedávném rozhovoru pro Českou televizi, když na otázku, zda na úvodní rozsáhlé poradě s premiérem nabyl dojmu, že Babiš má v něj důvěru, odpověděl: „Ne, toho dojmu jsem ještě nenabyl.“

Očkovací vůdce a jeho covidové hříchy

O tom, že pocity koordinátora mají racionální jádro, koneckonců svědčí i Babišovo zdůvodnění, proč se prohlásil vládním zmocněncem. „Protože mám svoje zkušenosti s ministerstvem zdravotnictví, celoroční,“ vysvětlil předseda vlády a směle dodal: „Ze státních manažerů mám největší zkušenosti.“

A někde tady se může zakládat na jeden z podstatných zádrhelů v unikátní očkovací operaci, kdy každý týden zpoždění nás může stát další lidské životy. Kdy je třeba správně zvolit priority, jak postupně očkovat kritické části populace, jak s rizikovými skupinami komunikovat, jak očkované registrovat a zajistit, aby si přišli pro druhou dávku vakcíny. Nebo jak udržovat v nepřetržitém chodu zásobování vakcínou včetně jejího skladování.

Představa, že do těchto složitých, vzájemně provázaných procesů hodlá zásadně zasahovat premiér, prohlašující se za nejzkušenějšího manažera, je poměrně frustrující. Vždyť i jakékoliv unáhlené, direktivní zásahy nejmocnějšího politika v zemi mohou celou operaci vychýlit nežádoucím směrem, uvrhnout do chaosu a osudového zaostávání.

Koneckonců nejen premiér má svoje zkušenosti s ministerstvem zdravotnictví. Ale také zdravotnický rezort a jeho odborné týmy mají nemalé zkušenosti s ministerským předsedou, jenž za svůj hlavní pracovní nástroj označil „selský rozum“.

Jak to může dopadnout, když Andrej Babiš vezme selský rozum do hrsti, se tragicky vyjevilo i na přelomu léta a podzimu. Kdy navzdory burcujícím datům epidemiologů premiér odmítl nepopulární přísná opatření, které navrhl ministr zdravotnictví. A i díky tomu druhá vlna pandemie tehdy nabrala na síle v okolním světě nevídané, a to i co se týče mrtvých na počet obyvatel.

Andrej Babiš zřejmě nyní sází na to, že svou stylizací do role očkovacího vůdce zahladí i své předchozí covidové hříchy.

Jeho spanilým jízdám po očkovacích místech, exhibicím v nemocnicích a před mrazicími boxy dost dobře zabránit nelze. A tak nezbývá, než si přát, aby přitom napáchal co nejméně škody.

Autor je publicista