Dokonalá bouře v cukru

Ceny cukru byly v říjnu o 105 procent vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Přeloženo do češtiny, kilogram cukru zdražil z 15 korun před rokem na 20 korun letos v září a 30 korun v říjnu. Tuzemské hospodyňky v tom přirozeně vidí naschvál. Základní surovina pro vánoční cukroví zdražila právě v termínu, kdy začínají s pečením. Komentář Praha 16:30 16. listopadu 2022

Nutno podotknout, že zdražení přichází pro zákazníky vždy v nejméně vhodnou chvíli, zpravidla v časech, kdy si dotčené zboží nemohou odepřít. Má to cynickou obchodní logiku.

Přitom je opravdu těžké pochopit, proč cukr zdražuje právě teď, když přece jeho cena na světových burzách už nejméně rok neroste, a poslední dobou dokonce klesá. Bude v tom určitě nějaký podraz, řekne si zákazník. Milovníci dobrodružství zase mohou označit vývoj na evropském trhu s cukrem za dokonalou bouři.

Potíže nastaly ve státech na jihovýchodě Evropy, kterým počátkem roku vyschly dodávky cukru z Ukrajiny a Ruska. Logicky se obrátili na dodavatele ze střední Evropy včetně Česka a nutno přiznat, že za nedostatkové zboží byli ochotni platit víc než obvykle.

Tržby rostou

K horšímu se vývoj zlomil v červenci, když začali nedostatek pociťovat Poláci. V období, kdy většina tamních obyvatel zavařuje marmeládu, to způsobilo paniku a maloobchodní cena za kilogram cukru v Polsku vyrostla na značku odpovídající 30 korunám. Ve střední Evropě to bylo vůbec poprvé. Češi to mohli poznat na nájezdech polských rodin do pohraničních supermarketů, které polský cenový růst nezasáhl.

Logicky to však znamenalo, že tuzemské cukrovary dodávaly do Polska cukr za stejně mimořádnou cenu. Cena cukru se dobře hodí k vyvolání paniky kdykoliv, proto se stejně jako v Polsku pohnul trh také v jiných zemích. Proto stálo za to uvažovat o možnosti, že by cukr na úroveň 30 korun zdražil také v Německu. Producenti a obchodníci to s úspěchem zkusili 4. října a pak už bylo jen otázkou času, kdy stejnou cenovou hranici překoná cukr také v tuzemsku.

Bohužel, v časech inflace neexistují příběhy s dobrým koncem. Cukr zdražil v Česku na úroveň, která je neobvyklá také v Německu a vlastně není důvod, proč by cena měla klesat. Výrobci to zdůvodňují tím, že ke zdražení je donutily energetické náklady, které prý příkře vyrostly vinou války na Ukrajině, a je pouze logické, že to jednou muselo dostihnout také tuzemské obchody. Kdo nevěří, ať tam běží.

Na druhé straně, tržby za vývoz cukru rostou tuzemským producentům meziročně o 46 procent, zvyšovat ceny v maloobchodu na víc než dvojnásobek proto snad nebylo nutné. Z takového zjištění je ovšem maximálně možné udělat zakázku pro antimonopolní úřad. Levný cukr českým hospodyňkám to už stejně nevrátí.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy